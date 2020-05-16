Россиян напугали очередным ростом цен 

Из-за социального дистанцирования самый дешёвый билет на самолёт подорожает до 70 тысяч. В итоге перевозки станут нерентабельны. Об этом заявил министр транспорта РФ Евгений Дитрих передает РИА Новости.

«Если рассадить с таким уровнем социального дистанцирования людей в самолете, то билет будет стоить где-то к 70 тысячам рублей, даже самый минимальный», — сказал министр.

По его словам, Минтранс изучил зарубежный опыт. Оказалось, что большинство компаний отказались от социального дистанцирования. Сейчас они используют его, только если позволяет загрузка лайнера.

По мнению Дитриха, дезинфекции воздушных бортов, а также масок и перчаток достаточно для того чтобы обезопасить пассажиров от COVID-19. Основной принцип — самолёт должен перевозить здорового пассажира. Если в салоне случайно оказался больной, средств защиты должно хватать, чтоб вирус не распространялся.

Ранее Росавиация подготовила проект поэтапного выхода из карантинного режима. Ведомство предложило убирать ограничения в три этапа. На первом этапе предлагалось размещение пассажиров с соблюдением дистанции. Однако сейчас этот проект дорабатывается.