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Россиян напугали очередным ростом цен 

Майк Габриелян и ещё 28 2 часа назад
Россиян напугали очередным ростом цен
Фото: РИА Новости
Из-за социального дистанцирования самый дешёвый билет на самолёт подорожает до 70 тысяч. В итоге перевозки станут нерентабельны. Об этом заявил министр транспорта РФ Евгений Дитрих, передает РИА Новости.
«Если рассадить с таким уровнем социального дистанцирования людей в самолете, то билет будет стоить где-то к 70 тысячам рублей, даже самый минимальный», — сказал министр.
По его словам, Минтранс изучил зарубежный опыт. Оказалось, что большинство компаний отказались от социального дистанцирования. Сейчас они используют его, только если позволяет загрузка лайнера.
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По мнению Дитриха, дезинфекции воздушных бортов, а также масок и перчаток достаточно для того чтобы обезопасить пассажиров от COVID-19. Основной принцип — самолёт должен перевозить здорового пассажира. Если в салоне случайно оказался больной, средств защиты должно хватать, чтоб вирус не распространялся.
Ранее Росавиация подготовила проект поэтапного выхода из карантинного режима. Ведомство предложило убирать ограничения в три этапа. На первом этапе предлагалось размещение пассажиров с соблюдением дистанции. Однако сейчас этот проект дорабатывается.
Как сообщал «Рамблер», авиакомпании также выступают против социальной дистанции. Они согласны на дезинфекцию и маски, но не хотят держать места пустыми.
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Личный счет , Другое , Евгений Дитрих , Росавиация , Минтранс РФ , РИА Новости
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