Мобильные банки россиян оказались под угрозой

Аферисты разработали новый метод получения доступа к интернет-банкингу россиян в условиях самоизоляции. Об этом рассказала менеджер по развитию бизнеса Kaspersky Fraud Prevention Екатерина Данилова

По ее словам, неизвестные звонят пользователям от службы безопасности банка и говорят о том, что хотят «спасти» клиента от подозрительного платежа. Для подтверждения личности мошенники просят назвать код из СМС банка. После этого средства россиян переводятся на подконтрольные злоумышленникам счета и с ним снимаются деньги.

Есть и еще один мошеннический способ. Клиенту говорят, что на устройство нужно установить антивирус. Позже выясняется, что это приложение позволяет получить доступ к устройству гражданина, пишет РИА Новости.

Как сообщал «ФедералПресс» ранее, самоизолированные россияне стали больше времени проводить в интернете и в десять раз чаще переходить на сайты мошенников. Если бы не срабатывали системы блокировки, граждане бы отдали злоумышленникам около трех миллиардов рублей.