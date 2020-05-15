Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
75.00
$
73.50
82.00
79.43
Прогноз
18.05 – 25.05
$
74.00
80.00
Индексы и котировки Brent
32.12
+2.26 Золото
1736.10
–0.09 РТС
1102.98
+0.09
Динамика валют
EUR / USD
15.05
1.0814
–0.0141
30.04
1.0955
12.05
04.05
20.04

Мошенники нашли хитрый способ получить доступ к онлайн-банкам россиян 

РИА «ФедералПресс» и ещё 9 30 минут назад
Мобильные банки россиян оказались под угрозой
Фото: depositphotos.com
Аферисты разработали новый метод получения доступа к интернет-банкингу россиян в условиях самоизоляции. Об этом рассказала менеджер по развитию бизнеса Kaspersky Fraud Prevention Екатерина Данилова.
По ее словам, неизвестные звонят пользователям от службы безопасности банка и говорят о том, что хотят «спасти» клиента от подозрительного платежа. Для подтверждения личности мошенники просят назвать код из СМС банка. После этого средства россиян переводятся на подконтрольные злоумышленникам счета и с ним снимаются деньги.
Есть и еще один мошеннический способ. Клиенту говорят, что на устройство нужно установить антивирус. Позже выясняется, что это приложение позволяет получить доступ к устройству гражданина, пишет РИА Новости.
Как сообщал «ФедералПресс» ранее, самоизолированные россияне стали больше времени проводить в интернете и в десять раз чаще переходить на сайты мошенников. Если бы не срабатывали системы блокировки, граждане бы отдали злоумышленникам около трех миллиардов рублей.
Видео дня. Договор дороже денег: как менеджеры заставляют платить
РИА «ФедералПресс»: последние новости
Центробанк объяснил резкий спад прироста сбережений граждан Центробанк объяснил резкий спад прироста сбережений граждан Банки стали давать меньше денег на ипотеку Банки стали давать меньше денег на ипотеку В России поддержали концепцию упрощенного банкротства граждан В России поддержали концепцию упрощенного банкротства граждан
Комментарии
Личный счет , Екатерина Данилова , РИА Новости , ФедералПресс
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Nord Stream 2 отреагировали на решение Германии
В Nord Stream 2 отреагировали на решение Германии
Экс-глава Lamoda Янсен станет топ-менеджером «Магнита»
Экс-глава Lamoda Янсен станет топ-менеджером «Магнита»
Биржи АТР снижаются
Биржи АТР снижаются
В России подешевел бензин
В России подешевел бензин
Мебельным предприятиям в России предрекли банкротство
Мебельным предприятиям в России предрекли банкротство
Видео
Польша нанесла удар по «Северному потоку-2»
00:23
Польша нанесла удар по «Северному потоку-2»
Компании Экономика
Банки расстроили россиян после решения ЦБ
01:51
Банки расстроили россиян после решения ЦБ
Личный счет
Нефтяники стали продавать бензин в убыток
01:51
Нефтяники стали продавать бензин в убыток
Экономика Компании
Мигрантов предложили приравнять к россиянам
00:25
Мигрантов предложили приравнять к россиянам
Экономика Статьи
В Кремле рассказали о помогшей избежать хаоса сделке
00:43
В Кремле рассказали о помогшей избежать хаоса сделке
Рынки
Как Мексика заплатит за нефтяную дерзость
01:25
Как Мексика заплатит за нефтяную дерзость
Экономика
Чем опасно досрочное погашение кредита​
18:41
Чем опасно досрочное погашение кредита​
Личный счет
Сделка с ОПЕК: РФ придется снизить добычу больше всех
01:09
Сделка с ОПЕК: РФ придется снизить добычу больше всех
Рынки
«Газпром» приготовился нарушить санкции США
01:11
«Газпром» приготовился нарушить санкции США
Компании
Число безработных в России резко выросло
03:12
Число безработных в России резко выросло
Личный счет
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение