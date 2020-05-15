Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
75.00
$
73.50
82.00
79.43
Прогноз
18.05 – 25.05
$
74.00
80.00
Индексы и котировки Brent
32.12
+2.26 Золото
1736.10
–0.09 РТС
1102.98
+0.09
Динамика валют
EUR / USD
15.05
1.0814
–0.0141
30.04
1.0955
12.05
04.05
20.04

ЦБ поддержал концепцию упрощённого банкротства россиян 

News.ru и ещё 3 4 часа назад
Центробанк положительно относится к идее упростить банкротство для наиболее уязвимых частей населения России.
При этом максимальная сумма долга гражданина не может быть выше 500 тысяч рублей и он должен пройти исполнительное производство. Также у банкрота не может быть движимого и недвижимого имущества за исключением единственного жилья, передаёт РБК.
Также, по мнению регулятора, на финансовом рынке возможно создание института медиации (с привлечением третьих лиц) для реструктуризации долгов без объявления банкротства.
Как писал NEWS.ru ранее, Банк России назвали условие, при котором внесудебное банкротство может быть доступно гражданам. По мнению регулятора, эта процедура должна применяться к физическим лицам, только если ранее приставы не нашли у них имущество для погашения долгов. Речь идёт о принимаемом законопроекте.
News.ru: последние новости
Эксперт указал на опасность досрочного погашения кредита Эксперт указал на опасность досрочного погашения кредита «Мечты, мечты»: в России предложили снизить НДФЛ в два раза «Мечты, мечты»: в России предложили снизить НДФЛ в два раза Мошенники придумали, как нажиться на обещанных Путиным детских пособиях Мошенники придумали, как нажиться на обещанных Путиным детских пособиях
Личный счет , Видео , Центральный банк России
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Nord Stream 2 отреагировали на решение Германии
В Nord Stream 2 отреагировали на решение Германии
Нефть стали сливать в море
Нефть стали сливать в море
Кабмин поддержал российские авиакомпании
Кабмин поддержал российские авиакомпании
TUI сократит 8 тысяч сотрудников по всему миру
TUI сократит 8 тысяч сотрудников по всему миру
Россиянам стали давать меньше денег на ипотеку
Россиянам стали давать меньше денег на ипотеку
Видео
Польша нанесла удар по «Северному потоку-2»
00:23
Польша нанесла удар по «Северному потоку-2»
Компании Экономика
Банки расстроили россиян после решения ЦБ
01:51
Банки расстроили россиян после решения ЦБ
Личный счет
Нефтяники стали продавать бензин в убыток
01:51
Нефтяники стали продавать бензин в убыток
Экономика Компании
Мигрантов предложили приравнять к россиянам
00:25
Мигрантов предложили приравнять к россиянам
Экономика Статьи
В Кремле рассказали о помогшей избежать хаоса сделке
00:43
В Кремле рассказали о помогшей избежать хаоса сделке
Рынки
Как Мексика заплатит за нефтяную дерзость
01:25
Как Мексика заплатит за нефтяную дерзость
Экономика
Чем опасно досрочное погашение кредита​
18:41
Чем опасно досрочное погашение кредита​
Личный счет
Сделка с ОПЕК: РФ придется снизить добычу больше всех
01:09
Сделка с ОПЕК: РФ придется снизить добычу больше всех
Рынки
«Газпром» приготовился нарушить санкции США
01:11
«Газпром» приготовился нарушить санкции США
Компании
Число безработных в России резко выросло
03:12
Число безработных в России резко выросло
Личный счет
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение