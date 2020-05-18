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Мурашко оценил ситуацию с выплатами медикам 

РИА Новости и ещё 12 2 часа назад
Мурашко оценил ситуацию с выплатами медикам
Фото: РИА Новости
Все медицинские работники, которые оказывали помощь больным с коронавирусом, должны получить положенные от государства выплаты независимо от количества отработанных смен или часов, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко.
"Средства должны быть выплачены в полном объеме всем медицинским работникам, которые оказывали помощь пациентам с коронавирусом, вне зависимости от количества отработанных смен или часов. Это своего рода компенсация за риск", — сказал Мурашко телеканалу "Россия 1".
Министр добавил, что "именно такое поручение дал президент".
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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