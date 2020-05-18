Мурашко оценил ситуацию с выплатами медикам 

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Все медицинские работники, которые оказывали помощь больным с коронавирусом, должны получить положенные от государства выплаты независимо от количества отработанных смен или часов, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко

"Средства должны быть выплачены в полном объеме всем медицинским работникам, которые оказывали помощь пациентам с коронавирусом, вне зависимости от количества отработанных смен или часов. Это своего рода компенсация за риск", — сказал Мурашко телеканалу "Россия 1".

Министр добавил, что "именно такое поручение дал президент".

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