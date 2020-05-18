Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
75.00
$
73.99
82.00
80.00
Прогноз
25.05 – 01.06
$
73.82
79.78
Индексы и котировки Brent
32.74
–0.30 Золото
1755.87
+0.07 РТС
1107.49
–0.62
Динамика валют
EUR / USD
18.05
1.0825
–0.0084
04.05
1.0909
14.05
06.05
22.04

Названы профессии с выросшими во время пандемии зарплатами 

Lenta.ru и ещё 7 3 часа назад
Зарплаты ряда специалистов взлетели во время пандемии
Фото: РИА Новости
Зарплаты ряда специалистов значительно выросли во время пандемии коронавируса. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на данные сайта hh.ru.
По данным издания, представители определенных профессий стали зарабатывать намного больше: некоторые профессионалы увеличили свои доходы в несколько раз.
В частности, работодатели готовы предложить вдове большую зарплату, чем в феврале, упаковщикам (62 тысячи рублей). Спросом также пользуются услуги поваров, чей заработок вырос на 90 процентов до 68,4 тысячи рублей, и разнорабочих, которые стали получать на 60 процентов больше (51,7 тысячи рублей).
Увеличились доходы представителей таких профессий, как слесарь-ремонтник, комплектовщик, укладчик-комплектовщик и грузчик.
Растет не только средняя зарплата работников данных сфер, но и число вакансий. На услуги упаковщиков в апреле этого года спрос вырос в 17 раз.
При этом зарплаты медицинских работников не так сильно выросли, а по целому ряду специальностей даже снизились. Ставки увеличились для врачей функциональной диагностики, офтальмологов и анастазеологов-реаниматологов.
Средняя зарплата, которую предлагают работодатели, в апреле превысила 45 тысяч рублей. Конкурс на одну вакансию составил восемь человек.
Видео дня. Как сократились расходы россиян в апреле
Последние новости
В Москве умерли еще 77 человек с коронавирусом В Москве умерли еще 77 человек с коронавирусом В России остановился рост распространения коронавируса В России остановился рост распространения коронавируса Путин назвал Россию отдельной цивилизацией Путин назвал Россию отдельной цивилизацией
Комментарии
Личный счет , Зарплата врачей
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Фондовые торги в РФ открылись в минусе
Фондовые торги в РФ открылись в минусе
Что будет с рублем после выхода из изоляции
Что будет с рублем после выхода из изоляции
Саудиты приняли решение по нефти
Саудиты приняли решение по нефти
Доллар упал
Доллар упал
Путин назвал главную задачу нового развития экономики
Путин назвал главную задачу нового развития экономики
Видео
В мире появится первый триллионер
00:58
В мире появится первый триллионер
Компании
Польша нанесла удар по «Северному потоку-2»
00:23
Польша нанесла удар по «Северному потоку-2»
Компании Экономика
Банки расстроили россиян после решения ЦБ
01:51
Банки расстроили россиян после решения ЦБ
Личный счет
Нефтяники стали продавать бензин в убыток
01:51
Нефтяники стали продавать бензин в убыток
Экономика Компании
Мигрантов предложили приравнять к россиянам
00:25
Мигрантов предложили приравнять к россиянам
Экономика Статьи
В Кремле рассказали о помогшей избежать хаоса сделке
00:43
В Кремле рассказали о помогшей избежать хаоса сделке
Рынки
Что будет с вкладами россиян: прогноз эксперта
02:36
Что будет с вкладами россиян: прогноз эксперта
Экономика Рынки
Как Мексика заплатит за нефтяную дерзость
01:25
Как Мексика заплатит за нефтяную дерзость
Экономика
Чем опасно досрочное погашение кредита​
18:41
Чем опасно досрочное погашение кредита​
Личный счет
Мировой экономике предрекли полный коллапс
00:22
Мировой экономике предрекли полный коллапс
Экономика Компании
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение