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Россиянам подсказали способы избавиться от долгов 

Мария Иванова и ещё 17 1 час назад
Назван оптимальный способ погашения долгов
Фото: ТАСС
Эксперт проекта Минфина по финансовой грамотности Елена Кисмина посоветовала россиянам, желающим избавиться от кредитов, начать с погашения самого маленького займа. Об этом сообщает РИА Новости.
Кисмина посоветовала выписать все кредиты по порядку от самого маленького до самого большого.
«Направьте все усилия на досрочное погашение первого, самого маленького кредита. Откладывайте каждую лишнюю копеечку на его погашение», — подчеркнула она.
Эксперт объяснила, что по остальным кредитам в это время нужно совершать минимальные платежи. Когда самая маленькая задолженность будет погашена, можно приступать ко второй по размеру.
«Направляйте на ее погашение дополнительно сумму, которая раньше уходила на погашение первой задолженности, а сейчас высвободилась», — посоветовала Кисмина.
По ее мнению, такой подход позволит быстро увидеть результат и даст мотивацию откладывать больше денег.
Как писал «Рамблер», ранее в России приняли закон, дающий право на кредитные каникулы физическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также малому и среднему бизнесу. Физлица и ИП, взявшие кредит до вступления закона в силу, смогут обратиться за каникулами на срок до шести месяцев. Банки должны рассматривать их заявления в течение пяти дней.
Закон распространяется на потребительские кредиты и ипотеку заемщиков, чей доход из-за ситуации с коронавирусом упал более чем на 30 процентов. В течение кредитных каникул им не будут начислять штрафы и пени, с них не смогут требовать досрочных выплат, также кредиторы не смогут обратить взыскание на предмет залога.
Для оформления каникул кредитор может запросить у заемщика справку о доходах, выписку о регистрации в качестве безработного, лист нетрудоспособности.
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Личный счет , Минфин
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