Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
75.00
$
73.37
82.00
79.34
Прогноз
18.05 – 25.05
$
74.00
80.00
Индексы и котировки Brent
33.84
+0.06 Золото
1760.81
+0.04 РТС
1107.49
–0.62
Динамика валют
EUR / USD
18.05
1.0824
–0.0084
04.05
1.0909
14.05
06.05
22.04

Минздрав разъяснил порядок «президентских выплат» медикам 

Российская Газета и ещё 9 1 час назад
В региональные органы здравоохранения направлено письмо за подписью замглавы Минздрава Татьяны Семеновой, в котором разъяснен порядок выплат медикам, работающим с заразившимися коронавирусом.
В документе говорится, что стимулирующую выплату получат медицинские сотрудники, работающие с больными COVID-19 — работники стационаров, специализированных выездных бригад скорой помощи, включая водителей, в том числе привлеченных из транспортных организаций. Причем, доплата всем медработникам, непосредственно участвующим в оказании медпомощи заразившимся, должна выплачиваться вне зависимости от должности по штатному расписанию, а список структурных подразделений, работа в которых дает право на получение выплаты, устанавливают сами больницы.
Медперсонал орловских больниц получил стимулирующие выплаты за апрель
Особо отмечен в документе отказ от привязки доплат врачам к часам работы с зараженными. Но к этим выплатам должны применяться действующие коэффициенты (районные, за работу в пустынных и безводных местностях и в высокогорных районах), а также процентные надбавки за стаж работы в зонах с особым климатом.
Напоминается, что в начале апреля президент России Владимир Путин распорядился установить на три месяца дополнительные выплаты специалистам, которые непосредственно работают с пациентами, зараженными коронавирусом. Для врачей предусмотрена доплата 80 тысяч рублей в месяц, для среднего медперсонала — 50 тысяч рублей, а для младшего — 25 тысяч рублей. Врачам скорой помощи полагается прибавка 50 тысяч рублей, а фельдшерам, медсестрам и водителям — по 25 тысяч рублей. Налог на доход физических лиц на стимулирующие выплаты при этом не распространяется.
Российская Газета: последние новости
Турпоездки внутри страны предлагают разрешить с 1 июня Турпоездки внутри страны предлагают разрешить с 1 июня Какие продукты питания снизятся в цене Какие продукты питания снизятся в цене Минтранс предупредил о подорожании авиабилетов при изменении рассадки Минтранс предупредил о подорожании авиабилетов при изменении рассадки
Комментарии 10
Личный счет , Видео , Татьяна Семенова , Владимир Путин , Минздрав РФ
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
На Украине заявили о новой российской экспансии
На Украине заявили о новой российской экспансии
Новая угроза: кто развяжет газовую войну?
Новая угроза: кто развяжет газовую войну?
Рубль взлетел
Рубль взлетел
Рубль взлетел
Рубль взлетел
Фондовые торги в РФ открылись в плюсе
Фондовые торги в РФ открылись в плюсе
Видео
В мире появится первый триллионер
00:58
В мире появится первый триллионер
Компании
Польша нанесла удар по «Северному потоку-2»
00:23
Польша нанесла удар по «Северному потоку-2»
Компании Экономика
Банки расстроили россиян после решения ЦБ
01:51
Банки расстроили россиян после решения ЦБ
Личный счет
Нефтяники стали продавать бензин в убыток
01:51
Нефтяники стали продавать бензин в убыток
Экономика Компании
Мигрантов предложили приравнять к россиянам
00:25
Мигрантов предложили приравнять к россиянам
Экономика Статьи
В Кремле рассказали о помогшей избежать хаоса сделке
00:43
В Кремле рассказали о помогшей избежать хаоса сделке
Рынки
Что будет с вкладами россиян: прогноз эксперта
02:36
Что будет с вкладами россиян: прогноз эксперта
Экономика Рынки
Как Мексика заплатит за нефтяную дерзость
01:25
Как Мексика заплатит за нефтяную дерзость
Экономика
Чем опасно досрочное погашение кредита​
18:41
Чем опасно досрочное погашение кредита​
Личный счет
Мировой экономике предрекли полный коллапс
00:22
Мировой экономике предрекли полный коллапс
Экономика Компании
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение