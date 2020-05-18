В региональные органы здравоохранения направлено письмо за подписью замглавы Минздрава Татьяны Семеновой , в котором разъяснен порядок выплат медикам, работающим с заразившимися коронавирусом.

В документе говорится, что стимулирующую выплату получат медицинские сотрудники, работающие с больными COVID-19 — работники стационаров, специализированных выездных бригад скорой помощи, включая водителей, в том числе привлеченных из транспортных организаций. Причем, доплата всем медработникам, непосредственно участвующим в оказании медпомощи заразившимся, должна выплачиваться вне зависимости от должности по штатному расписанию, а список структурных подразделений, работа в которых дает право на получение выплаты, устанавливают сами больницы.

Особо отмечен в документе отказ от привязки доплат врачам к часам работы с зараженными. Но к этим выплатам должны применяться действующие коэффициенты (районные, за работу в пустынных и безводных местностях и в высокогорных районах), а также процентные надбавки за стаж работы в зонах с особым климатом.