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Исследование: россияне продолжат экономить после снятия ограничений 

РИА Новости и ещё 4 2 часа назад
Россияне продолжат экономить после снятия ограничений
Фото: ТАСС
Более половины россиян (56%) намерены продолжать экономить после снятия ограничительных мер, введенных в стране для борьбы с распространением коронавируса, следует из исследования банка "Открытие".
Банк проводил его 14-15 мая по репрезентативной выборке среди 1000 россиян в возрасте 18-60 лет с медианным доходом 30-60 тысяч рублей в месяц в городах с населением более 100 тысяч человек.
"Тридцать четыре процента будут жить после карантина как прежде, без сильной экономии. 56% будут продолжать экономить или еще сильнее затянут пояса", — говорится в исследовании. При этом 4% опрошенных намерены тратить больше на то, что было недоступно во время режима самоизоляции. А 7% затруднились определить потенциальный уровень трат после карантина.
Накануне лета только 26% россиян заметили рост цен на товары для дачи, сада и огорода. По мнению 73% респондентов, такого роста не произошло, или они его не заметили.
Многие россияне летом занимаются ремонтом: в текущем году почти каждый пятый планирует сделать ремонт дома, дачи или квартиры. Около 47% из планирующих ремонт готовы потратить до 60 тысяч рублей на строительные работа, 14% респондентов намерены потратить 60-90 тысяч рублей, 15% опрошенных хотят уложиться в 90-150 тысяч рублей, а 25% опрошенных готовы вложить более 150 тысяч рублей в ремонт.
Ремонт — это популярная цель кредитования, текущим летом около 30% респондентов из планирующих сделать ремонт намерены обратиться за кредитными средствами.
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Комментарии 2
Личный счет , Ханты-Мансийский банк "Открытие"
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