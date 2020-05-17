Работающим пенсионерам готовят сюрприз

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Работающие пенсионеры, которых на период самоизоляции из-за коронавируса отправили в вынужденные больничные и отпуска, лишились значительной части дохода. Поддержать эту категорию населения призвали депутаты партии «Роста» законодательного собрания Санкт-Петербурга.

Парламентарии предлагают Госдуме рассмотреть законопроект об индексации пенсий работающих граждан старше 65 лет, пишет «Московский комсомолец». Депутаты напоминают, что индексация этой категории граждан была заморожена еще в 2016 году, с этого времени их доходы, предоставляемые государством, остаются неизменными. Однако в период пандемии эти люди работать не могут: работодатели в лучшем случае на время карантина сократили им зарплату, но большинству предложили оформить отпуска на неопределенный срок, пишет газета. При этом по официальной статистике они числятся работающими.

Питерские депутаты предполагают, что в случае одобрения их инициативы Госдумой, процесс индексации, теоретически, может начаться с 1 июня нынешнего года.