Размер ежемесячной накопительной пенсии россиян может быть снижен в 2021 году. Об этом сообщает газета «Известия».
По данным издания, законопроект «Об ожидаемом периоде выплаты накопительной пенсии на 2021 год» предусматривает увеличение срока выплаты с 258 до 264 месяцев (до 22 лет).
На это время будет делиться вся сумма накоплений, которую могут получать россияне после выхода на пенсию. В Минтруде пояснили, что законопроект разработан на основе данных Росстата.
«На размер страховой пенсии размер накопительной части пенсии не влияет. Размер страховой пенсии устанавливается государством, исходя из стажа и размеров пенсионных отчислений гражданина», — подчеркнули в пресс-службе Минтруда.
При этом газета напомнила, что срок выплат накопительных пенсий ежегодно увеличивают с 2016 года и за этот период уже вырос на 30 месяцев.
Как писал «Рамблер», ранее Минфин и Центробанк представили законопроект проект — «Гарантированный пенсионный план», предусматривающий, что участники системы будут постепенно откладывать часть своих заработков и получать выплаты после выхода на пенсию.