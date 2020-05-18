Размер ежемесячной накопительной пенсии россиян может быть снижен в 2021 году. Об этом сообщает газета «Известия».

По данным издания, законопроект «Об ожидаемом периоде выплаты накопительной пенсии на 2021 год» предусматривает увеличение срока выплаты с 258 до 264 месяцев (до 22 лет).

На это время будет делиться вся сумма накоплений, которую могут получать россияне после выхода на пенсию. В Минтруде пояснили, что законопроект разработан на основе данных Росстата

«На размер страховой пенсии размер накопительной части пенсии не влияет. Размер страховой пенсии устанавливается государством, исходя из стажа и размеров пенсионных отчислений гражданина», — подчеркнули в пресс-службе Минтруда.

При этом газета напомнила, что срок выплат накопительных пенсий ежегодно увеличивают с 2016 года и за этот период уже вырос на 30 месяцев.