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Медикам в Приангарье доплатили почти 10 млн рублей 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 2 2 часа назад
Медикам в Приангарье доплатили почти 10 млн рублей
Фото: © РИА Новости / Илья Питалев
Врачам скорой помощи Приангарья, которые занимаются лечением больных с коронавирусной инфекцией, доплатили почти 10 млн рублей за апрель, сообщили в пресс-службе правительства региона.
«Произведена доплата в общей сложности 9 млн 675 тыс. рублей 12 медицинским организациям региона, которые оказывают скорую помощь пациентам с коронавирусной инфекцией», — передает РИА «Новости» сообщение регионального правительства.
Доплата сделана из расчета 50 тыс. рублей врачам, 25 тыс. рублей — фельдшерам и водителям.
Кроме этого, за счет средств федерального бюджета уже перечислен аванс за первую половину мая медорганизациям, которые работают с коронавирусными пациентами.
Напомним, в Иркутской области СК и прокуратура по сообщению в СМИ начали проверку правильности начислений стимулирующих выплат медицинским работникам, занятым лечением COVID-19. Проверки начались после того, как президент Владимир Путин жестко раскритиковал регионы за ситуацию с дополнительными выплатами медикам. Глава государства указывал, что выплаты медработникам в ряде регионов не проводили до тех пор, пока он несколько раз об этом не сказал.
Ранее в Иркутской области 796 медработников получили в общей сложности 20,5 млн рублей за счет средств федерального и регионального бюджетов.
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