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Какие продукты питания снизятся в цене 

Российская Газета 20 минут назад
Россиянам пообещали снижение цен на продукты
Фото: ТАСС
После мартовского ажиотажного спроса и кратковременного повышения цен на отдельные продукты питания сейчас, напротив, созданы все предпосылки для их снижения. Такую точку зрения в интервью "РГ" высказал начальник управления по борьбе с картелями Федеральной антимонопольной службы Андрей Тенишев.
"Они уже снижаются — на ту же гречневую крупу, злополучный имбирь, подсолнечное масло, лимоны и многое другое", — отметил Тенишев.
По его словам, этому способствуют падение спроса, а также восстановление импортных поставок после некоторых проблем в логистике из-за коронавируса. Кроме того, свою роль сыграли принятые ФАС меры по стабилизации ситуации.
В частности, Андрей Тенишев напомнил, что антимонопольная служба выявила признаки картельного сговора на рынках гречневой крупы и лимонов. По мнению Тенишева, объективных причин ни для роста цен, ни, тем более, дефицита той же гречки в России быть не может. Только Алтайский край производит гречихи в объеме, способном удовлетворить потребности всей России. А в целом ее в стране производится вдвое больше того, что нам нужно.
"При таких обстоятельствах если товар исчезает с прилавков магазинов, то это не что иное как искусственное создание дефицита. А если это искусственный дефицит, то, значит, присутствует сговор. И мы непременно найдем доказательства этого сговора", — заверил представитель ведомства.
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Комментарии
Личный счет , Экономика , Андрей Тенишев , ФАС
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