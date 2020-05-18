Самозанятым москвичам вернут 495 млн налогов

Город вернет самозанятым 495 млн руб. налогов, уплаченных в 2019 году, сообщает официальный сайт мэра столицы со ссылкой на заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова

Так, выплаты положены 194 тыс. человек, которые в минувшем году уплатили налог на профессиональный доход, полученный на территории столицы. О возврате этого налога за 2019 год 11 мая объявил президент России Владимир Путин . Помимо этого, самозанятым гражданам будет предоставлен налоговый капитал в размере одного МРОТ, который они смогут использовать для взаиморасчетов с бюджетом по налоговым платежам в 2020 году.

«Многие жители Москвы предпочитают самостоятельную профессиональную творческую и интеллектуальную деятельность трудоустройству в какой-либо организации. Статус самозанятого позволяет им делать это легально, платить налоги с дохода, как и другие представители бизнеса, и точно так же получить государственную поддержку и защиту в период кризиса. Озвученные президентом России меры позволят самозанятым гражданам существенно снизить налоговую нагрузку и использовать сэкономленные средства на сохранение бизнеса», — отметил Владимир Ефимов.

Также по словам вице-мэра, на данный момент совместно с федеральными органами власти прорабатывается максимально упрощенный способ возврата ранее уплаченных средств. По данным на 1 мая 2020 года, в Москве в качестве самозанятых было зарегистрировано 275 тыс. человек. Их совокупный налогооблагаемый доход превысил 54 млрд руб.