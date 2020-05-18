Банковские счета россиян оказались под угрозой

В кредитных организациях ожидают всплеска мошенничеств с использованием поддельных банковских приложений, пишут «Известия», ссылаясь на специалистов по информбезопасности. По словам управляющего директора Абсолют Банка Олега Кусерова, мошенники размещают фишинговые приложения под видом какой-либо финансовой организации в Интернете и дают ссылки на их скачивание клиентам. Потенциальные жертвы скачивают приложения и вводят данные для идентификации, которые перехватывает мошенник и может авторизоваться в реальном мобильном банке.

Как пояснил замдиректора департамента информбезопасности банка «Открытие» Илья Сулоев, основной причиной кражи денег таким способом становится невнимательность клиентов к контенту и поставщику загружаемых приложений. В 2019 году эффективность выявления приложений-подделок выросла в несколько раз.

Весной 2020 года, в период массовой самоизоляции, популярность банковских приложений резко выросла, рассказали в крупнейших кредитных организациях. В Сбербанке известно, что в Интернете распространяются приложения, похожие на «Сбербанк Онлайн»: под видом легального приложения может скрываться вредоносная программа для перехвата логинов, паролей и прочей чувствительной информации, сообщили в пресс-службе организации. Поддельные программы появляются эпизодически и в таких случаях банк оперативно связывается с владельцем ресурса, чтобы удалить ее, а если это не помогает — с регистратором сайта.

По словам экспертов, атаки на пользовательские устройства с помощью мобильных троянов распространены, при этом злоумышленники всегда отслеживают тренды и выпускают фейки популярных программ. Также популярность банковских приложений может привлечь мошенников и подтолкнет их обманывать этим способом. В случае зловредных приложений, которые имитируют банковские, мошенникам нужна не только платежная информация — программа может быть устроена так, что любой денежный перевод, который в нем осуществляется, начисляется на счет хакера, предупредили эксперты.