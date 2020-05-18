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Россияне массово бросились скупать велосипеды 

Павел Тиунов 7 минут назад
В последние полтора месяца спрос на велосипеды в России вырос на 36%, говорится в исследовании экспертов сервиса «Авито». Самый бурный ажиотаж специалисты зафиксировали в Сибири, сообщает РИА Новости.
В исследовании подчеркивается, что интерес к велосипедам у россиян традиционно повышается с наступлением теплой погоды. Однако в этом году аналитики зафиксировали небывалый спрос: в апреле-мае запросы на приобретение двухколесного транспорта оказались на втором месте в рейтинге самых популярных.
«Спрос на велосипеды вырос на 36% по всей России (по сравнению с 2019 годом), а в некоторых городах, например, в Красноярске, и вовсе увеличился в 2 раза», — цитирует агентство слова экспертов.
Велотранспорт также активно скупают в Новосибирске, Омске и Барнауле: там показатели выросли на 78%, 77% и 67% соответственно. Не отстают и челябинцы с ростом спроса в 69%.
Повышенный интерес россиян к велосипедам аналитики объясняют отсутствием развлечений на фоне пандемии коронавируса. Многие также рассматривают велопрогулки, как альтернативу занятиям спортом в фитнес-центрах.
Ранее, как сообщал «Рамблер», стало известно, что в Майами (США) из-за пандемии коронавируса в разы выросли продажи оружия. Повышенный спрос американцев на пистолеты аналитики объяснили опасениями, что люди из неблагополучных районов в связи с потерей работы могут начать промышлять разбоями и грабежами.
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Личный счет , Видео , РИА Новости
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