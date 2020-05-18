Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
75.00
$
73.34
82.00
79.25
Прогноз
25.05 – 01.06
$
73.50
79.20
Индексы и котировки Brent
33.83
–0.27 Золото
1762.77
+0.05 РТС
1146.28
+0.30
Динамика валют
EUR / USD
18.05
1.0813
–0.0096
04.05
1.0909
14.05
06.05
22.04

Российские банки предупредили о списании алиментов 

Lenta.ru и ещё 15 3 часа назад
Российские банки предупредили о списании алиментов
Фото: РИА Новости
Вступающий в силу с 1 июня закон о защите социальных выплат от их списания по долгам получателя не работает в отношении добровольных алиментов на детей. Об этом в письмах Министерству юстиции и Центробанку предупредила Ассоциация банков России (АБР), сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.
Чтобы отделить выплаты от других средств, закон вводит маркировку видов доходов гражданина. Код для каждого из них определяется ЦБ, а банки, рассматривая возможность списания со счета, должны будут оценивать сумму неприкосновенной части.
Если в случае социальных пособий и ряда других выплат проблемы возникнуть не должно, то как оценивать перевод одного физического лица в адрес другого, если речь идет об алиментах, непонятно. При этом в законодательстве содержится запрет на использование алиментов для взыскания долга, но на практике такое происходит.
Банки попросили Минюст либо обязать плательщиков алиментов самим маркировать платежи, либо освободить банки от ответственности за их списание в течение трех месяцев, пока не будет найдено другое решение.
Закон разработали из-за регулярных списаний по долгам средств, которые не подлежат списанию. Приставы обращались в кредитную организацию с исполнительным листом, и та была обязана списать со счета клиента требуемую сумму, хотя она и защищена законом. Иначе ей грозит штраф в размере 50 процентов от суммы требований (но не более миллиона рублей).
Эксперты отмечают, что простого пути решения проблемы нет. Во-первых, заставить плательщиков алиментов помечать платеж непросто, а во-вторых, возникает большое поле для злоупотреблений, и банкам придется усилить проверку таких переводов. Например, изменить приложения и запрашивать дополнительные подтверждающие документы.
Ранее эксперт проекта Минфина России по финансовой грамотности Елена Кисмина дала советы россиянам, как законно избавиться от долгового бремени
Видео дня. Портал «Госуслуги» перегружен пользователями
Последние новости
В России за сутки выявили 8926 новых случаев заражения коронавирусом В России за сутки выявили 8926 новых случаев заражения коронавирусом Курс рубля взлетел Курс рубля взлетел В Москве умерли еще 77 человек с коронавирусом В Москве умерли еще 77 человек с коронавирусом
Комментарии
Личный счет , Григорий Березкин , Минюст РФ , Минфин , Центральный банк России
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Биржи Европы растут на 2%
Биржи Европы растут на 2%
Россия втрое снизила вложения в гособлигации США
Россия втрое снизила вложения в гособлигации США
Главная экономика Европы пережила рекордный спад
Главная экономика Европы пережила рекордный спад
Белоруссия начала поставки американской нефти
Белоруссия начала поставки американской нефти
Над «Газпромом» нависли жесткие санкции
Над «Газпромом» нависли жесткие санкции
Видео
В мире появится первый триллионер
00:58
В мире появится первый триллионер
Компании
Польша нанесла удар по «Северному потоку-2»
00:23
Польша нанесла удар по «Северному потоку-2»
Компании Экономика
Банки расстроили россиян после решения ЦБ
01:51
Банки расстроили россиян после решения ЦБ
Личный счет
Нефтяники стали продавать бензин в убыток
01:51
Нефтяники стали продавать бензин в убыток
Экономика Компании
Мигрантов предложили приравнять к россиянам
00:25
Мигрантов предложили приравнять к россиянам
Экономика Статьи
В Кремле рассказали о помогшей избежать хаоса сделке
00:43
В Кремле рассказали о помогшей избежать хаоса сделке
Рынки
Что будет с вкладами россиян: прогноз эксперта
02:36
Что будет с вкладами россиян: прогноз эксперта
Экономика Рынки
Как Мексика заплатит за нефтяную дерзость
01:25
Как Мексика заплатит за нефтяную дерзость
Экономика
Чем опасно досрочное погашение кредита​
18:41
Чем опасно досрочное погашение кредита​
Личный счет
Мировой экономике предрекли полный коллапс
00:22
Мировой экономике предрекли полный коллапс
Экономика Компании
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение