Россиянам старше 65 лет продлили больничные

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Пенсионеры, которые продолжают работать, смогут продлить свои электронные больничные листы до 29 мая. Об этом во вторник сообщает пресс-служба российского кабмина.

"Граждане 65 лет и старше, соблюдающие режим самоизоляции из-за коронавируса, не перешедшие на удаленную работу и не находящиеся в отпуске, могут получить электронные больничные сроком действия с 12 по 29 мая. Правительство внесло соответствующие изменения во временные правила оформления листков трудоспособности и назначения выплат по ним", — сообщает правительство России.

В частности, выданные работающим гражданам старше 65 лет новые электронные больничные, как и предыдущие, будут оплачены за счет средств Фонда социального страхования (ФСС) напрямую работнику. Деньги поступят за весь период в течение семи календарных дней со дня оформления больничного.

Выдаваться больничные листы будут на основе данных, которые работодатели направляют в ФСС.

Гражданам для оформления продления больничных листов не потребуется предоставлять какие-либо дополнительные документы.

Расчет пособия по временной нетрудоспособности по причине карантина проходит по общим правилам, действующим в России.