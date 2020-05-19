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Правительство России продлило больничные для граждан старше 65 лет 

Прайм и ещё 8 1 час назад
Россиянам старше 65 лет продлили больничные
Фото: РИА Новости
Пенсионеры, которые продолжают работать, смогут продлить свои электронные больничные листы до 29 мая. Об этом во вторник сообщает пресс-служба российского кабмина.
"Граждане 65 лет и старше, соблюдающие режим самоизоляции из-за коронавируса, не перешедшие на удаленную работу и не находящиеся в отпуске, могут получить электронные больничные сроком действия с 12 по 29 мая. Правительство внесло соответствующие изменения во временные правила оформления листков трудоспособности и назначения выплат по ним", — сообщает правительство России.
В частности, выданные работающим гражданам старше 65 лет новые электронные больничные, как и предыдущие, будут оплачены за счет средств Фонда социального страхования (ФСС) напрямую работнику. Деньги поступят за весь период в течение семи календарных дней со дня оформления больничного.
Выдаваться больничные листы будут на основе данных, которые работодатели направляют в ФСС.
Гражданам для оформления продления больничных листов не потребуется предоставлять какие-либо дополнительные документы.
Расчет пособия по временной нетрудоспособности по причине карантина проходит по общим правилам, действующим в России.
"При стаже более 8 лет дни, проведенные на больничном, оплачиваются в 100% размере. Для расчета берется заработок за два года, но при этом ограничивается средним максимальным заработком в 69961,65 рубля в месяц", — говорится в сообщении пресс-службы кабмина.
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Комментарии
Личный счет , Работающие пенсионеры , Фонд социального страхования РФ , Правительство РФ
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