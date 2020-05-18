Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
75.00
$
73.12
82.00
79.24
Прогноз
25.05 – 01.06
$
73.50
79.20
Индексы и котировки Brent
34.57
–0.20 Золото
1764.52
+0.14 РТС
1157.53
+0.30
Динамика валют
EUR / USD
18.05
1.0854
–0.0055
04.05
1.0909
14.05
06.05
22.04

ЦБ пояснил, как избежать списания при переводах денег 

ТАСС и ещё 3 2 часа назад
ЦБ пояснил, как избежать списания при переводах денег
Фото: ТАСС
Российские банки должны предоставить клиентам возможность указывать вид дохода при переводе денежных средств. При этом такая обязанность должна ложиться на отправителей платежей, сообщили ТАСС в пресс-службе ЦБ.
С 1 июня в силу вступают новые поправки в закон "Об исполнительном производстве", которые были призваны решить проблему с не подлежащими взысканию доходами россиян — социальными пособиями от государства и рядом других выплат. В расчетных документах появится специальная маркировка видов доходов гражданина (код для каждого вида определяет ЦБ).
Однако новая версия закона не регламентирует выплаты, которые осуществляет физическое лицо в пользу другого физлица, в основном это алименты, написала газета РБК со ссылкой на письма Ассоциации банков России (АБР) в адрес Минюста и Центробанка. Банки, в свою очередь, сомневаются, что смогут корректно отслеживать поступления на счета алиментов, которые по закону нельзя взыскивать для погашения долгов.
"В соответствии с законом "Об исполнительном производстве" обязанность по маркированию выплат возложена на выплачивающих их лиц. Ими могут являться в том числе граждане, перечисляющие алименты. В свою очередь, банки должны предоставить возможность клиентам указывать коды видов доходов", — пояснили ТАСС в ЦБ.
Видео дня. Портал «Госуслуги» перегружен пользователями
ТАСС: последние новости
"Известия": размер ежемесячной накопительной пенсии может уменьшиться в РФ с 2021 года "Известия": размер ежемесячной накопительной пенсии может уменьшиться в РФ с 2021 года Пенсия за апрель была перечислена досрочно из-за коронавируса Пенсия за апрель была перечислена досрочно из-за коронавируса Более 1 млн человек перешли на электронную трудовую книжку Более 1 млн человек перешли на электронную трудовую книжку
Комментарии
Личный счет , Минюст РФ , Центральный банк России , ИТАР-ТАСС
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Началась решающая стадия борьбы за «Северный поток-2»
Началась решающая стадия борьбы за «Северный поток-2»
Саудиты покупают компании США
Саудиты покупают компании США
Зарплаты ряда специалистов взлетели во время пандемии
Зарплаты ряда специалистов взлетели во время пандемии
Продукты разрешили возить с несъедобными «попутчиками»
Продукты разрешили возить с несъедобными «попутчиками»
Россия осталась на втором месте по добыче нефти
Россия осталась на втором месте по добыче нефти
Видео
В мире появится первый триллионер
00:58
В мире появится первый триллионер
Компании
Польша нанесла удар по «Северному потоку-2»
00:23
Польша нанесла удар по «Северному потоку-2»
Компании Экономика
Банки расстроили россиян после решения ЦБ
01:51
Банки расстроили россиян после решения ЦБ
Личный счет
Нефтяники стали продавать бензин в убыток
01:51
Нефтяники стали продавать бензин в убыток
Экономика Компании
Мигрантов предложили приравнять к россиянам
00:25
Мигрантов предложили приравнять к россиянам
Экономика Статьи
В Кремле рассказали о помогшей избежать хаоса сделке
00:43
В Кремле рассказали о помогшей избежать хаоса сделке
Рынки
Что будет с вкладами россиян: прогноз эксперта
02:36
Что будет с вкладами россиян: прогноз эксперта
Экономика Рынки
Как Мексика заплатит за нефтяную дерзость
01:25
Как Мексика заплатит за нефтяную дерзость
Экономика
Чем опасно досрочное погашение кредита​
18:41
Чем опасно досрочное погашение кредита​
Личный счет
Мировой экономике предрекли полный коллапс
00:22
Мировой экономике предрекли полный коллапс
Экономика Компании
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение