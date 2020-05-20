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Всемирный банк: Более 60 млн человек в мире окажутся за чертой бедности 

Российская Газета и ещё 10 17 минут назад
Миллионам людей в мире предрекли нищету
Фото: РИА Новости
Президент Всемирного банка Дэвид Малпасс заявил, что пандемия коронавируса во всем мире может свести на нет три года успешной деятельности организации в борьбе с бедностью.
По словам Малпасса, которого цитирует The Guardian, до 60 миллионов человек в развивающихся странах окажутся за чертой бедности уже в самые ближайшие месяцы. Согласно оценкам Всемирного банка, мировая экономика в 2020 году может сократиться примерно на 5 процентов.
"Воздействие на здоровье и экономику, которое пандемия и изоляция оказали на развивающиеся страны, являются серьезными, — отметил глава Всемирного банка. — Семьи потеряли близких, сокращены миллионы рабочих мест, системы здравоохранения испытывают огромную нагрузку во всем мире".
Стало известно, что с начала пандемии коронавируса в мире Всемирный банк предоставил средства на чрезвычайные программы в области здравоохранения в 100 стран, на которые приходится около 70 процентов населения планеты. Эти деньги в приоритетном порядке будут направлены на укрепление инфраструктуры здравоохранения, а также на оплату медицинского оборудования и расходных материалов, необходимых для борьбы с коронавирусом.
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Комментарии
Личный счет , Другое , Экономика , Всемирный Банк , The Guardian
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