Миллионам людей в мире предрекли нищету

Президент Всемирного банка Дэвид Малпасс заявил, что пандемия коронавируса во всем мире может свести на нет три года успешной деятельности организации в борьбе с бедностью.

По словам Малпасса, которого цитирует The Guardian, до 60 миллионов человек в развивающихся странах окажутся за чертой бедности уже в самые ближайшие месяцы. Согласно оценкам Всемирного банка, мировая экономика в 2020 году может сократиться примерно на 5 процентов.

"Воздействие на здоровье и экономику, которое пандемия и изоляция оказали на развивающиеся страны, являются серьезными, — отметил глава Всемирного банка. — Семьи потеряли близких, сокращены миллионы рабочих мест, системы здравоохранения испытывают огромную нагрузку во всем мире".

Стало известно, что с начала пандемии коронавируса в мире Всемирный банк предоставил средства на чрезвычайные программы в области здравоохранения в 100 стран, на которые приходится около 70 процентов населения планеты. Эти деньги в приоритетном порядке будут направлены на укрепление инфраструктуры здравоохранения, а также на оплату медицинского оборудования и расходных материалов, необходимых для борьбы с коронавирусом.