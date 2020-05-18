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Названы профессии, у которых в пандемию выросли зарплаты 

РИА Новости и ещё 5 2 часа назад
Названы профессии с выросшими в пандемию зарплатами
Фото: РИА Новости
Зарплаты некоторых специалистов выросли за время действия режима самоизоляции, сообщает газета "Известия" со ссылкой на данные портала Headhunter.
По сравнению с февралем вдвое больше стали предлагать упаковщикам — 62 тысячи рублей, на 90% вырос заработок поваров, которым теперь готовы платить в среднем 68,4 тысячи рублей, на третьем же месте по приросту доходов оказались разнорабочие. Им теперь предлагают по 51,7 тысячи рублей, или на 60% больше, чем до введения ограничений.
Кроме того, больше стали предлагать слесарям-ремонтникам (рост 56%), комплектовщикам (плюс 44%) и грузчикам (на 35% больше).
Отмечается также увеличение количества вакансий по этим специальностям. Предложений о работе упаковщиком стало больше в 17 раз, разнорабочим — в четыре раза, поваром — в два с половиной.
Выросло и число вакансий по медицинским направлениям. Однако больше платить специалистам по многим из них работодатели не готовы. Так, врачам-хирургам в апреле предлагали в среднем 37 тысяч рублей — на 26% меньше, чем в феврале. Настолько же упали зарплаты в вакансиях медсестер — до 26,4 тысячи, а фельдшерам теперь предлагают на 38% меньше — 21,9 тысячи рублей. При этом врачам функциональной диагностики стали предлагать на 19% больше (около 58 тысячи рублей), офтальмологам — на 17% (64,3 тысячи) и анестезиологам-реаниматологам — на три процента (61,7 тысячи рублей).
Пандемия коронавируса охватила абсолютное большинство стран мира. В России заразились 290 678 человек, 2722 из них скончались, более 70 тысяч пациентов выздоровели.
Россиян попросили в период эпидемии оставаться дома. Во многих регионах введен пропускной режим, в ряде субъектов при выходе из дома необходимо носить маски.
В то же время на фоне стабилизации распространения инфекции в стране постепенно ослабляют ограничения, введенные из-за эпидемии.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Личный счет , Недвижимость , газета "Известия"
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