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Испания приготовилась раздавать деньги просто так 

Lenta.ru 53 минуты назад
Испания приготовилась раздавать деньги просто так
Фото: David Ramos / Getty Images
Испания приготовилась внедрить программу базового дохода и начать раздавать деньги населению просто так уже в конце мая. Пособия будут выплачивать тем, чье финансовое положение ухудшилось из-за пандемии коронавируса, пишет Reuters со ссылкой на министра по социальным вопросам и миграции Хосе Луиса Эскрива.
Правительство должно утвердить программу на еженедельном заседании кабинета министров 26 мая. Ожидается, что до миллиона семей получат пособия, которые обойдутся бюджету от 3 до 3,5 миллиардов евро в год. Сумма выплат будут определяться индивидуально для каждой семьи, в зависимости от ее дохода.
Как пишет Bloomberg, министр экономики Испании Надя Кальвино заявила в начале апреля, что, если эта схема окажется эффективной, то она «останется навсегда, что станет важным экономическим инструментом поддержки». Размер пособия пока не установлен, однако власти обсуждают цифру в 500 евро.
Другие страны также думают о введении базового дохода. Так в Шотландии обсуждается универсальная схема, которая позволит правительству выплачивать ежемесячные пособия каждому гражданину, независимо от его финансового положения или занятости.
В Финляндии эксперимент по введению безусловного базового дохода завершился провалом, раздача денег не повлияла на рост рынка труда. Правительство отказалось от идеи безусловного базового дохода из-за его неэффективности.
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Комментарии 1
Личный счет , Bloomberg , Reuters
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