Не все включено

Россиянам на время эпидемии коронавируса задумали облегчить бремя жилищно-коммунальных платежей, но многим из них не нужен повод в виде COVID-19, чтобы игнорировать квитанции, — они и без того не платят. Рост количества злостных неплательщиков, а вдобавок нагрузка от оставшихся в изоляции россиян рискуют стать серьезным испытанием для сферы ЖКХ. Масштабы проблем и возможные пути решения — в материале «Ленты.ру».

Освободить россиян от уплаты коммунальных платежей на время коронавируса предложил депутат Госдумы от ЛДПР Василий Власов , за ним подтянулись члены партии «Единая Россия» совместно с правительством и Минстроем и, наконец, сенаторы. Степень поддержки предлагается разная: от полного освобождения граждан от платы за услуги на время карантина до неначисления штрафов за несвоевременную оплату счетов. Противники послаблений указывают: отрасль ЖКХ на сегодняшний день и без того одна из самых сложных и убыточных, а неплатежи фактически ее угробят. При этом многим россиянам вовсе не нужен повод в виде COVID-19, чтобы игнорировать квитанции, — они и без того не платят.

В долгах, как в шелках

Данные о совокупной задолженности россиян за жилищно-коммунальные услуги разнятся. Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Владимир Якушев в сентябре 2019-го называл сумму в 800 миллиардов рублей. На тот момент еще вице-премьер Виталий Мутко двумя месяцами позже привел другие данные — 1,3 триллиона рублей — и отметил, что особенно остро проблема неплатежей стоит в Северо-Кавказском федеральном округе — в частности, в Дагестане.

По информации, переданной Национальному бюро кредитных историй (НБКИ) предприятиями ЖКХ, количество злостных неплательщиков (не погасивших долг за услуги по решению суда) на конец 2019 года составило около 30 тысяч человек, а их задолженность приблизилась к двум миллиардам рублей.

«При этом надо понимать, что НБКИ видит далеко не всех неплательщиков, так как в соответствии с федеральным законом №218 "О кредитных историях" в таких историях граждан и организаций фиксируется информация о факте неисполнения в десятидневный срок решений суда по внесению платы за коммунальные услуги, — поясняет директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков. — Но передача данных в бюро кредитных историй осуществляется самими предприятиями, предоставляющими населению услуги ЖКХ».

Некоторые фирмы просто не вносят эти данные.

Александр Щербак / ТАСС

Президент Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА) Эльман Мехтиев отмечает, что цифры у экспертов разнятся из-за того, что нет общей методологии подсчета задолженности за услуги ЖКХ.

«Наиболее реалистичным выглядит показатель в 570 миллиардов рублей — речь идет только о населении, то есть о долгах физических лиц», — говорит он.

Для понимания: на 570 миллиардов можно купить почти 36 тысяч среднестатистических вторичных квартир в Москве, исходя из стоимости в 13,9 миллиона за объект (по данным «Мира квартир» на первый квартал 2020-го).

Интересную статистику приводит бюро FinExpertiza: в каждый из 365 дней 2018 года (данных за 2019-й пока нет) задолженность россиян за ЖКУ увеличивалась в среднем на 330 миллионов рублей. Жители 45 регионов задолжали предприятиям коммунальной сферы за год суммы, превышающие миллиард рублей. В пятерке худших с точки зрения платежной дисциплины — Москва (задолженность за год выросла на 10,2 миллиарда рублей), Московская область (плюс 6,8 миллиарда), Дагестан (плюс 6,6 миллиарда), Челябинская область (плюс 5,8 миллиарда), Свердловская область (плюс 4,2 миллиарда). Лидерство Московского региона объяснимо — здесь живет много людей. А если смотреть на величину прироста долга на душу населения, то худшей становится Чукотка: каждый житель этого субъекта РФ в 2018-м недоплатил коммунальщикам 4,4 тысячи рублей — в пять раз больше, чем в среднем по стране (826 рублей).

Евгений Блех, заместитель директора центра управления ЖКХ Института отраслевого менеджмента (ИОМ) РАНХиГС , не вполне согласен с данными аудиторов и кредитных бюро: по его словам, фактический уровень платежей населения за коммунальные услуги достаточно высок — около 94 процентов. «Глубоко ошибочно представление о высокой задолженности населения за оплату жилищно-коммунальных услуг. Напротив, население (особенно пенсионеры) — самый аккуратный плательщик. Задолженность по оплате ЖКУ не превышает 6-7 процентов от начисленных платежей, — утверждает эксперт. — При этом следует учитывать масштабы инженерного оборудования жилищного фонда, которые нельзя признать удовлетворительными».

Нет денег — нет любви

Неудовлетворенность качеством оказываемых услуг и состоянием коммунальных сетей — один из популярных поводов не отдавать деньги коммунальщикам.

«К нам приходят клиенты, которые принципиально не платят за услуги ЖКХ, так как недовольны их работой или выставленными суммами», — говорит генеральный директор «Юридического бюро №1» Юлия Комбарова. «Гражданам бывает сложно разобраться в платежных документах, и не понимая, каким образом появилась та или иная графа, они отказываются платить, — соглашается Рифат Гарипов, член Общественного совета при Минстрое. — Кроме того, нередко управляющие компании (УК) обманывают граждан, завышают тарифы, неверно производят исчисления, в том числе связанные с общедомовыми нуждами, включают в платежки расходы, не имеющие отношения к потребленным услугам. В конце концов, просто некачественно выполняют свои прямые обязанности».

Анатолий Жданов / «Коммерсантъ»

Руководитель отдела по работе с гражданскими инициативами ЖК «Мечта» Андрей Хохлушин отмечает, что людей обычно не устраивают цена и качество эксплуатационных услуг — уборки двора, подъезда, вывоза мусора. Вот за эту часть они как раз и не хотят платить.

«К коммунальным услугам относятся вода, электричество и газ. За них люди должны платить по тарифу, который постоянно растет. И зачастую от уплаты этих услуг уклоняются люди с небольшим доходом — выбирая между тем, чтобы купить ребенку игрушку и заплатить за электричество, они выбирают первое. А сознание того, что если за электричество не платить, то его не будет, в наших гражданах не очень развито», — поясняет эксперт.

Как рассказали в РАНХиГС, расходы населения на оплату жилья и коммунальных услуг с 2000 года увеличились на 55 процентов (в номинальном выражении). В целом по стране удельный вес расходов на оплату коммуналки в потребительских расходах домашних хозяйств составляет 9,5 процента, то есть услуги ЖКХ являются одной из ключевых статей расходов граждан.

«Основная причина неуплаты никого не удивит — это простое отсутствие финансовой возможности, учитывая давно сложившуюся экономическую ситуацию в стране, — говорит Светлана Петропольская, заместитель генерального директора юридической компании URVISTA. — Среди должников-юрлиц лидируют бюджетные учреждения (детские сады, поликлиники, школы), у них нельзя отключать ЖКУ. Среди обычных граждан злостные неплательщики — так называемые асоциальные элементы, которые не платят в принципе ни за что в силу специфического образа жизни, и малообеспеченные граждане».

Эдуард Топорищев руководит небольшой управляющей компанией в городе Березовском на Урале. По его наблюдениям, потребители-неплательщики часто оправдываются отсутствием денег, но в действительности игнорируют счета по другой причине — идеологической: система ЖКХ в их глазах — коррумпированнее чиновников.

«К сожалению, в умах россиян платежи за потребленные ресурсы не в приоритете, а где-то в середине списка, между покупкой телевизора или заменой мебели, — сетует Топорищев. — Не хотят наши люди понимать, что не оплачивая услуги, они не просто не оплачивают эфемерное ЖКХ, а занимают деньги у конкретного владельца управляющей компании, который вынужден платить за всю коммуналку».

Артем Геодакян / ТАСС

Эльман Мехтиев оценил популярность оправданий, используемых должниками: около 30 процентов из них ссылаются на финансовые трудности, 10 процентов — на низкий доход, 5 процентов недовольны качеством услуг, 15 процентов считают тарифы слишком высокими, 35 процентов забывают платить или отсутствуют по месту жительства. 5 процентов не воспринимают услуги ЖКХ как коммерческий продукт, за который надо платить. Порядка 60 процентов от всех неплательщиков вполне способны оплачивать услуги, резюмирует эксперт.

Есть забывчивые должники, а есть злостные и принципиальные — их можно назвать ЖКХ-диссидентами.

«Такой и сам не считает нужным платить, и других считает важным научить, как не платить, — рассказывает Гульназ Никитина, главный редактор журнала «Управление многоквартирным домом», практикующий юрист в сфере управления домами. — Обычно у людей этой категории две причины: совершенно нет денег, которые не жалко потратить на оплату ЖКУ, и совершенно нет желания платить за ЖКУ. Нежелание платить вызвано отсутствием культуры и отрывочными юридическими знаниями из серии "а вот на форуме писали, что…" Нежелание платить вольно или невольно подогревают федеральные издания и телеканалы».

Еще один повод не платить — отсутствие эффективных методов взыскания задолженности, признают эксперты. Если не вносить платежи по кредиту, банк быстро найдет управу на заемщика: начнет начислять пени, подаст в суд, ограничит выезд за границу и так далее. В случае с ЖКУ все эти меры тоже применяются, но реже и на порядок медленнее.

Тушите свет

Способов воздействия на должников много, но их использование не всегда возможно. Самый эффективный, по мнению Юлии Комбаровой, — перекрывать воду.

«Но такие ограничения часто проводят с нарушением закона, так как квалификация юристов в сфере ЖКХ оставляет желать лучшего», — отмечает она.

Иногда для устрашения неплательщиков нанимаются коллекторы. С лета 2019-го их лишили права покупать долги граждан по коммунальным платежам, но запрет можно обойти — взыскатели работают по договорам без переуступки прав требования, получая процент с истребованных денег.

Что касается отключения воды и света — эту меру в феврале 2020-го предложили вовсе исключить. Соответствующие поправки в 157-ю статью Жилищного кодекса рассматривает Госдума, и правовое управление нижней палаты уже дало по ним положительное заключение. По словам депутата Алексея Куринного, в настоящее время из-за отключения ресурсов страдают все жильцы многоквартирных домов, даже если на них не висят долги.

«После перекрытий канализация выливается в другие квартиры, все приводит к жуткой антисанитарии со всеми вытекающими последствиями», — сказал он.

Депутат также заявил, что нельзя отключать и отопление, поскольку семьям, у которых нет возможности заплатить, приходится жить в холоде.

Альберт Дзень / ТАСС

Алексей Волков отмечает, что эффективно работает внесение данных о задолженностях в кредитные истории граждан.

«Как показывает практика, около половины всех злостных неплательщиков полностью или частично погашают имеющуюся у них задолженность в кратчайшие сроки после того, как узнают о попадании данной информации в их кредитные истории, — утверждает эксперт. — Во многом это объясняется тем, что передача данных о долгах за ЖКУ в НБКИ не позволяет данным гражданам претендовать в дальнейшем на кредитные ресурсы банков, микрофинансовых организаций, ломбардов и прочих кредиторов».

Аудитор Олег Шалагин разработал целый план по увеличению уровня платежной дисциплины в сфере ЖКХ. Он предлагает, в частности, рассылать потребителям уведомления о необходимости оплаты услуг, размещать в офисах УК информационные стенды с адресами должников, в СМИ и на тех же стендах публиковать материалы о мерах воздействия на неплательщиков, активно взыскивать долги через суд, организовать мобильные группы по оповещению граждан о наличии долга.

«Хорошим способом повлиять на ситуацию станет прямой контакт УК с жителями — необходимо проводить встречи и собрания, на которых подробно рассказывать жителям, из чего складывается тариф, — верит Андрей Хохлушин. — Мы такое практикуем. У нас генеральный и финансовый директоры УК встречаются с жителями кварталов и объясняют, почему повышаются цены, из чего складывается цена той или иной услуги. И когда люди видят прозрачность и наглядно представляют, на что идут их деньги, то лимит доверия к УК повышается. И это, наверное, самый эффективный способ добиться повышения сборов от адекватных людей. Для остальных существуют суды».

Суд — это долго и дорого, поэтому пока коммунальщики придумывают свои, «народные» способы борьбы с неплательщиками: размещают на автотрассах билборды с именами должников, ставят у их домов 300-килограммовые «пирамиды позора» и даже деревянные туалеты — чтобы напомнить, какой может быть жизнь без канализации.

Вирусная терапия

В компаниях сферы ЖКХ жалуются, что недобросовестное поведение иных потребителей зачастую поощряется — пусть и непредумышленно — властями.

«Насколько сейчас видно по законотворчеству, идет всяческое поощрение роста неплатежей», — подчеркивает Эдуард Топорищев.

Он недоволен, в частности, замаячившим на горизонте запретом на отключение коммунальных ресурсов должникам.

Между тем россиянам в период эпидемии COVID-19 пообещали ряд мер поддержки, и среди них — уменьшение коммунальной нагрузки. Пока речь идет о том, что УК не будут начислять штрафы за неоплату или неполную оплату услуг, ресурсов и взносов на капремонт (последние в Московском регионе вовсе отменили до июля 2020-го). Штрафовать за просрочку коммунальных платежей и отключать услуги должникам не планируют до конца года. Полная отмена платы за ЖКУ не предусмотрена. Рифат Гарипов заявил «Ленте.ру», что столь радикальная мера означала бы «недополучение средств ресурсоснабжающими компаниями, где также работают люди, которым необходимо выплачивать заработную плату».

Эксперт предложил свой вариант поддержки: зафиксировать пониженные тарифы на время пандемии и/или временно субсидировать часть расходов населения на ЖКУ.

«Очевидно, что чем больше граждане проводят времени в домашних условиях, тем выше их расходы на свет и воду, — заявил Гарипов. — Однако нужно понимать, что помощь государства должна быть адресной и оказываться тем, кто действительно попал в сложное финансовое положение из-за последствий коронавируса».

В сложнейшее положение уже попал бизнес — и 3 апреля премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что правительство не позволит лишать малые и средние предприятия коммунальных услуг.

«Запретим отключать малые и средние предприятия от коммунальных услуг и электроэнергии, даже если они не смогут вовремя за них платить», — подчеркнул глава правительства.

По его словам, погасить задолженности можно будет в рассрочку.

О том, что и коммунальщикам в сложившихся условиях непросто, будто забыли. И это чревато тяжелыми последствиями. В начале апреля стало известно, что почти два десятка российских компаний, занимающихся вывозом отходов в разных субъектах страны, уже оказались на грани банкротства. Минприроды и «Российский экологический оператор» обратились в правительство с просьбой помочь им 30 миллиардами рублей, но в Минэкономики просьбу назвали необоснованной. Затем, правда, стало известно, что правительство все же задумалось о финансовой поддержке мусорных операторов. Впоследствии правительство согласовало для компаний по вывозу мусора компенсации непредвиденных расходов.

В режиме самоизоляции, когда все дома, нагрузка на коммунальные сети выросла в разы — как и количество отходов, производимых скучающим в своих квартирах населением.

«Иду сегодня в магазин, а мне дорогу крыса собирается перебегать. Уже обнаглели. Во дворах никого нет, бояться им нечего сейчас. Неприятно, честно скажу», — написала одна из жительниц Москвы в Facebook.

Вряд ли гражданам под силу предотвратить коммунальный коллапс, но можно попробовать не перегружать отрасль ЖКХ неплатежами — ради своего же комфорта.