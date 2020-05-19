Меры, которые принимает правительство, направлены на поддержку семей с детьми, те, у кого есть двое несовершеннолетних в возрасте от двух до семи лет, могут рассчитывать серьезную сумму при потере работы одним из кормильцев, заявил глава ведомства Антон Котяков в эфире программы "Познер" на "Первом канале".

"Мы понимаем, что на сегодняшний день семьи, которые находятся, скажем так, в среднем классе, зачастую не имеют долгосрочных сбережений", — сказал Котяков, комментируя данные о том, то каждая пятая семья не имеет "подушки безопасности", а в среднем у россиян есть накопления на срок не более четырех месяцев.

Он отметил, что именно по этой причине большинство принимаемых мер в первую очередь направлены на поддержку семей с детьми, так как при потере работы одного из родителей больше всего страдают иждивенцы.

Как уточнил министр, согласно расчетам, семья с двумя детьми в возрасте двух и семи лет при потере работы отцом сможет получать на протяжении трех месяцев государственную поддержку в размере больше 100 тысяч рублей.

Котяков также спрогнозировал, что ситуация на рынке труда в России стабилизируется к концу июня. "Я ожидаю, что у нас более-менее стабилизируется ситуация на рынке труда, заработают предприятия. У нас будет четко уже сформированное и понятное количество официально зарегистрированных безработных", — сказал он.

По мнению министра, часть этих граждан раньше находились в "сером" секторе, им будут помогать найти официальную работу. Минтруд , добавил Котяков, прогнозирует, что существующие меры поддержки сделают более стабильным положение семей. К концу июня в министерстве будут анализировать ситуацию, чтобы понимать, куда двигаться дальше.

Ранее президент Владимир Путин предложил единовременно выплатить на каждого ребенка в возрасте от трех до 16 лет десять тысяч рублей. Эта сумма полагается семьям, в которых дети родились с 11 мая 2004 года по 30 июня 2017 года.

Выплаты начнутся уже с первого июня этого года.

Также родители детей до трех лет могут оформить ежемесячные выплаты и получить материальную поддержку за апрель, май и июнь, в размере пяти тысяч рублей за каждый месяц.

В рамках мер, направленных на борьбу с распространением коронавируса и смягчением экономических последствий от введения ограничений, было принято решение повысить пособие по безработице, также дополнительные выплаты получают безработные с детьми — по три тысячи рублей на каждого несовершеннолетнего ребенка. Кроме того, тем, кто стал безработным после 1 марта 2020 года, выплачивают максимальное пособие в размере 12 130 рублей.