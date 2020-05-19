Россиян будут увольнять в четыре раза быстрее

Из-за кризиса, вызванного пандемией коронавируса, российские бизнес-объединения настаивают на реформе Трудового кодекса. Они добились, чтобы идея обсуждалась на высшем уровне в правительстве. В результате может быть упрощена процедура увольнения сотрудников. Корректировки позволят предпринимателям сокращать штат, не опасаясь последствий, допускают собеседники URA.RU.

Вопрос реформирования трудового законодательства будет обсуждаться 29 мая на российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений, сообщил URA.RU глава Федерации независимых профсоюзов РФ Михаил Шмаков . Комиссию координирует вице-премьер РФ Татьяна Голикова , среди 90 участников — представители различных правительственных ведомств, профсоюзных организаций и объединений работодателей.

Инициаторы диалога — крупнейшие бизнес-сообщества страны. Глава «Опоры России» Александр Калинин в разговоре с URA.RU объяснил, что «российский Трудовой кодекс устарел» и толкает предпринимателей на банкротство во время кризиса.

Чтобы избежать таких последствий бизнес предлагает уменьшить в четыре раза — с двух месяцев до двух недель срок, в который работодатели обязан уведомлять своих сотрудников об увольнении. За счет этого у предприятий снизятся затраты на работников, попавших под сокращение.

«Все два месяца работнику нужно выплачивать зарплату, а затем и выходное пособие [в размере среднемесячного заработка]. Если сотрудник не трудоустроится, работодатель обязан выплачивать ему средства еще два месяца — всего пять зарплат. В условиях глобального кризиса многие предприятия рискуют не рассчитаться по своим обязательствам — в марте у компаний были деньги, а в мае их уже нет. В результате нависает угроза банкротства, — сказал URA.RU Калинин. — Нужно сократить срок уведомления до двух недель, но сохранить возможность выплаты двух окладов в случае, если работник не нашел себе новое место».

Екатерина Авдеева. Запрос бизнеса на реформу системы увольнений будет ощущаться особо остро с выходом страны из карантина, «когда предпринимателям придется иногда из руин восстанавливать бизнес», сказала URA.RU председатель комитета по развитию правовых услуг и экспертизы законопроектов « Деловой России

«Иногда сотрудники переходят к стадии имитации эффективной трудовой деятельности, при этом фактически саботируют все задачи, — объяснила Авдеева. — Вряд ли в нашей стране стоит говорить об американской системе увольнения с условием «at will», которая позволяет работодателю расстаться с сотрудником в считанные часы или дни по своему усмотрению. Хотя такой подход и обеспечивает защиту от умышленного вредительства компании, он несет в себе колоссальные риски для самих сотрудников, которые остаются без защиты. Но потребность в определенных изменениях […] должна быть учтена».

Источник URA.RU в бизнес-среде при этом считает, что озвученные изменения в первую очередь призваны облегчить процедуру массовых сокращений, так как на самом деле работодатель всегда может договориться с сотрудником об увольнении по взаимному согласию (срок уведомления — две недели), чтобы не нести крупных расходов.

«Гораздо труднее договориться, когда пытаешься сократить большое количество сотрудников, что влечет за собой объемные выплаты. Такие решения вызывают волну негодования, на которую обязательно обратят внимание надзорные ведомства», — предположил собеседник агентства.

В случае, если корректировки в Трудовой кодекс все-таки будут приняты, положение наемных работников в России сильно ухудшится, считает замзавкафедры труда и социальной политики РАНХиГС Александр Щербаков . Уволенные россияне не только получат меньше средств от работодателя, но столкнутся со слишком сжатыми сроками на поиск нового места работы. При этом конкуренция за трудоустройство будет усиливаться — глава Счетной палаты Алексей Кудрин ранее прогнозировал рост числа безработных до 8 млн человек (почти в два раза от докарантинного периода).

«Бизнес столкнулся со сложными обстоятельствами, но возмещение ущерба не должно проходить только за счет наемных работников, риски должны быть уравновешены», — заявил Щербаков.