ВТБ начал выдавать кредиты по телефону 

ВТБ запустил выдачу кредитов наличными по телефону для действующих клиентов, которые уже имеют одобренное предложение, но не могут посетить офис из-за самоизоляции. Об этом сообщил журналистам в ходе видеоконференции заместитель президента-председателя правления банка Анатолий Печатников.

«ВТБ важно поддержать заемщиков, которые в рамках текущей ситуации с COVID-19 не могут лично обратиться в офис за получением кредита. Ранее мы уже предоставили клиентам возможность оформлять кредит наличными в ВТБ-онлайн. Оформление такой услуги по телефону — это дополнительная и временная мера, которая будет доступна заемщикам до 30 июня. Она повысит удобство и скорость обслуживания во время самоизоляции, которая сохраняется в части регионов России», — сказал Печатников.

Процесс удаленной выдачи кредита предполагает несколько этапов. Сначала клиент получает предложение сотрудника контакт-центра ВТБ по телефону. В случае согласия заемщика соединяют с сотрудником офиса, который помогает ему заполнить универсальную заявку. С электронным комплектом документов клиент может ознакомиться в ВТБ-онлайн и подписать их простой электронной подписью. После этого денежные средства зачисляются на счет заемщика.

В ВТБ также напомнили, что при звонках никогда не запрашивает полный номер карты, ее CVV-код или код из СМС-сообщений.