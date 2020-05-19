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Россияне на треть сократили расходы из-за пандемии 

Павел Тиунов и ещё 9 1 час назад
Россияне на треть сократили расходы из-за пандемии
Фото: РИА Новости
Жители России в апреле потратили на 30% меньше денег, чем за аналогичный период в прошлом году, заявил заместитель председателя правления ВТБ Анатолий Печатников. По его словам, тенденция к сбережению вызвана ограничительными мерами, связанными с угрозой распространения коронавирусной инфекции, сообщает РИА Новости.
Он подчеркнул, что традиционные для сезона расходы россияне предпочитают или отменяют, или откладывают на другое время, пока не будет снят режим самоизоляции. Печатников отметил, что об этом говорят наблюдения за регионами, где уже началась отмена ограничительных мер.
«После отмены режима самоизоляции в отдельных регионах мы видим восстановление оборотов торговли и кратный рост трат в отдельных сегментах», — отметил зампред правления ВТБ.
Примечательно, что на фоне снижения уровня расходов выросли показатели по транзакциям с помощью банковских карт. Россияне стали чаще расплачиваться в гипермаркетах и продуктовых магазинах (по сравнению с апрелем 2019 года — на 23%). Самая впечатляющая динамика зафиксирована у предприятий, торгующих алкоголем — оборот вырос на 138%.
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Личный счет , Банк ВТБ , РИА Новости
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