Банки предложили ввести аналог ОСАГО для ипотеки

Российские банки не поддерживают предложенную ЦБ концепцию страхования рисков при оформлении ипотеки и предлагают ввести госрегулирование тарифов страховок по аналогии с ОСАГО, следует из письма Ассоциации банков России (АБР), направленного первым зампредам Банка России Дмитрию Тулину и Сергею Швецову, с которым ознакомилось РИА Новости.

Регулятор в апреле предложил при оформлении ипотеки переложить расходы на страхование предмета залога, а также жизни и здоровья заемщика с физлица на банк.

Согласно позиции 37 банков, которые получены АБР, реализация концепции регулятора приведет к росту процентной ставки по ипотечным кредитам для компенсации расходов банков на страхование. Также инициатива ЦБ, как считают банки, негативно скажется на доступности ипотечных кредитов.

Кроме того, члены ассоциации опасаются, что в случае реализации этой концепции возникнет высокая вероятность монополизации на банковском и страховом рынке, необходимость существенных законодательных изменений, при этом ожидаемого снижения полной стоимости кредита не предвидится.