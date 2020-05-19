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Банки РФ предлагают ввести для ипотечных заемщиков аналог ОСАГО 

РИА Недвижимость и ещё 5 2 часа назад
Банки предложили ввести аналог ОСАГО для ипотеки
Фото: ТАСС
Российские банки не поддерживают предложенную ЦБ концепцию страхования рисков при оформлении ипотеки и предлагают ввести госрегулирование тарифов страховок по аналогии с ОСАГО, следует из письма Ассоциации банков России (АБР), направленного первым зампредам Банка России Дмитрию Тулину и Сергею Швецову, с которым ознакомилось РИА Новости.
Регулятор в апреле предложил при оформлении ипотеки переложить расходы на страхование предмета залога, а также жизни и здоровья заемщика с физлица на банк.
Согласно позиции 37 банков, которые получены АБР, реализация концепции регулятора приведет к росту процентной ставки по ипотечным кредитам для компенсации расходов банков на страхование. Также инициатива ЦБ, как считают банки, негативно скажется на доступности ипотечных кредитов.
Кроме того, члены ассоциации опасаются, что в случае реализации этой концепции возникнет высокая вероятность монополизации на банковском и страховом рынке, необходимость существенных законодательных изменений, при этом ожидаемого снижения полной стоимости кредита не предвидится.
"Задача сокращения страховых издержек ипотечного заемщика может быть также решена через государственное регулирование страховых тарифов (по аналогии с ОСАГО). А повышение транспарентности банковских тарифов и снижение мотивации к навязыванию заемщику страховых продуктов можно обеспечить за счет увеличения гибкости банковских тарифов", — говорится в письме АБР.
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