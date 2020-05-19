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Выдача кредитных карт в России в апреле сократилась втрое 

Прайм и ещё 1 1 час назад
Выдача кредитных карт в России резко упала
Фото: ТАСС
Количество выданных в апреле новых кредитных карт в РФ составило 310 тысяч штук, что в три раза меньше, чем годом ранее, сообщает Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).
"По данным четырех тысяч кредиторов, передающих сведения в НБКИ, в апреле 2020 года было выдано 0,31 миллиона новых кредитных карт, что на 63,5% меньше по сравнению с предыдущим месяцем… При этом по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в апреле 2020 года сокращение выдачи новых кредитных карт оказалось еще более существенным — на 68,5% (в апреле 2019 года — 0,97 миллиона единиц)", — указывается в сообщении.
Отмечается, что падение выдачи кредитных карт в апреле текущего года сопоставимо с сокращением, зафиксированным в "кризисном" январе 2015 года по сравнению с декабрем 2014 года. Тогда показатель упал на 68,7%.
Самое большое количество новых выданных кредитных карт в регионах РФ в апреле было отмечено в Москве (16,3 тысячи), Московской области (13,5 тысячи), Санкт-Петербурге (11,6 тысячи), Новосибирской (11,1 тысячи) и Свердловской (10,6 тысячи) областях.
Снижение выдачи новых кредиток было отмечено практически во всех регионах страны. При этом самое серьезное падение по сравнению с мартом текущего года среди 30 регионов-лидеров было зафиксирована в Краснодарском крае (-73,9%), Москве (-70,7%), Московской области (-68,8%), а также в Пермском (-67,1%) и Ставропольском (-66,4%) краях.
"Как и во всем розничном кредитовании, в сегменте кредитных карт в апреле было отмечено радикальное сокращение выдачи. На фоне мероприятий по самоизоляции граждан и экономических последствий коронавирусной пандемии в стране и мире банки стали еще больше ужесточать свои кредитные политики. При этом стоит отметить, что в последнее время банки и так подходили к выдаче новых карт достаточно консервативно, ориентируясь, прежде всего, на тех заемщиков, чьи долговая нагрузка и персональный кредитный рейтинг находятся на высоком уровне", — отметил генеральный директор НБКИ Александр Викулин.
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Личный счет , Александр Викулин
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