Выдача кредитных карт в России резко упала

Количество выданных в апреле новых кредитных карт в РФ составило 310 тысяч штук, что в три раза меньше, чем годом ранее, сообщает Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).

"По данным четырех тысяч кредиторов, передающих сведения в НБКИ, в апреле 2020 года было выдано 0,31 миллиона новых кредитных карт, что на 63,5% меньше по сравнению с предыдущим месяцем… При этом по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в апреле 2020 года сокращение выдачи новых кредитных карт оказалось еще более существенным — на 68,5% (в апреле 2019 года — 0,97 миллиона единиц)", — указывается в сообщении.

Отмечается, что падение выдачи кредитных карт в апреле текущего года сопоставимо с сокращением, зафиксированным в "кризисном" январе 2015 года по сравнению с декабрем 2014 года. Тогда показатель упал на 68,7%.

Самое большое количество новых выданных кредитных карт в регионах РФ в апреле было отмечено в Москве (16,3 тысячи), Московской области (13,5 тысячи), Санкт-Петербурге (11,6 тысячи), Новосибирской (11,1 тысячи) и Свердловской (10,6 тысячи) областях.

Снижение выдачи новых кредиток было отмечено практически во всех регионах страны. При этом самое серьезное падение по сравнению с мартом текущего года среди 30 регионов-лидеров было зафиксирована в Краснодарском крае (-73,9%), Москве (-70,7%), Московской области (-68,8%), а также в Пермском (-67,1%) и Ставропольском (-66,4%) краях.