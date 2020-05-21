Минфин оценил идею субсидий на ЖКУ

Минфин не поддержал идею предоставления субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг на фоне пандемии. Ведомство сообщает, что денег на эти цели в бюджете нет.

По предварительным данным, на выплату субсидий может понадобиться 30 млрд рублей. В прошлом году такую поддержку получали около трёх миллионов семей, пишут «Известия».