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Доля отправленных в отпуск за свой счет в России растет 

Прайм 51 минуту назад
Доля отправленных в отпуск за свой счет россиян растет
Фото: ТАСС
Доля работников в России, отправленных в отпуск за свой счет, растет в последнее время, следует из опроса, проведенного исследовательской компанией "инФОМ" по заказу ЦБ РФ.
Телефонный опрос (третий по счету) проводился с 30 апреля по 7 мая, в нем приняли участие 1535 респондентов от 18 лет и старше из 464 городских и не менее 268 сельских населенных пунктов в 83 субъектах РФ.
Авторы исследования указывают, что в сравнении с первым опросом начала апреля произошло два значимых изменения. Первое — с 9% до 16% выросла доля работающих по найму, которым уменьшили выплаты, в том числе заработную плату, в предшествовавший опросу месяц. Среди работников бюджетной сферы рост по этому показателю составил 6 п.п. (с 7% до 13%), частной сферы — 8 п.п. (с 11% до 19%), приводятся данные опроса.
"Второе значимое для всех работников изменение — рост с 7% до 10% доли отправленных в отпуск за свой счет. Среди работников бюджетной сферы доля этой категории составляет в третьем опросе 4%, среди работников частных предприятий — 15%. Рост данного показателя — тревожный сигнал, так как свидетельствует о расширении масштабов скрытой безработицы", — указывают авторы исследования.
При этом, что касается отправленных в оплачиваемый отпуск, то их доля после некоторого сокращения ранее, опять увеличилась (на 4 п.п. по сравнению с серединой апреля, 11% от всех работающих по найму). Причем произошло это в основном за счет работников бюджетных предприятий: среди них показатель вырос на 5 п.п. — до 13%. Кроме того, опрос зафиксировал, что с середины апреля до начала мая на 3 п.п. (до 21%) снизилась доля полностью или частично переведенных на удаленную работу.
В России на фоне пандемии коронавируса с 30 марта по 12 мая вводился режим нерабочих дней. В ряде регионов РФ режим самоизоляции и другие ограничения продолжают действовать до 31 мая.
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Личный счет , Центральный банк России
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