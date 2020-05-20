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Сбербанк дал советы россиянам по противодействию мошенникам 

Артём Кульша и ещё 12 52 минуты назад
Бдительность и критическое мышление помогут не попасться на удочку финансовых мошенников. Об этом заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов заявил РИА Новости.
Он отметил популярность в России во время пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 сайтов, которые обещают материальную помощь. При этом для ее получения требуется оплатить некие услуги, например, занесение данных в реестр.
«Никакие государственные выплаты никогда не требуют идентификационных платежей», — подчеркнул Кузнецов.
Также он призвал помнить, что лишь финансовые пирамиды предлагают гарантированную доходность в десятки процентов годовых, и посоветовал всегда проверять любой сайт, на котором необходимо вводить персональные данные. Для этого достаточно обратить внимание на защищенность соединения — наличие «замочка» в адресной строке.
«К каким бы уловкам ни прибегали мошенники, ваши критическое мышление и бдительность сделают их усилия напрасными», — подытожил заместитель председателя правления Сбербанка.
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Личный счет , Видео , Станислав Кузнецов , Сбербанк России , РИА Новости
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