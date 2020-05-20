Станислав Кузнецов Бдительность и критическое мышление помогут не попасться на удочку финансовых мошенников. Об этом заместитель председателя правления Сбербанка заявил РИА Новости.

Он отметил популярность в России во время пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 сайтов, которые обещают материальную помощь. При этом для ее получения требуется оплатить некие услуги, например, занесение данных в реестр.

«Никакие государственные выплаты никогда не требуют идентификационных платежей», — подчеркнул Кузнецов.

Также он призвал помнить, что лишь финансовые пирамиды предлагают гарантированную доходность в десятки процентов годовых, и посоветовал всегда проверять любой сайт, на котором необходимо вводить персональные данные. Для этого достаточно обратить внимание на защищенность соединения — наличие «замочка» в адресной строке.