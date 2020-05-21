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В СФ предлагают освободить многодетных от налога на имущество за 2019 года из-за пандемии 

ТАСС и ещё 10 2 часа назад
Многодетных в РФ предложили освободить от одного налога
Фото: ТАСС
Первый зампред Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Ирина Рукавишникова представила на рассмотрение специально созданной рабочей группы по ревизии законодательства РФ с учетом опыта пандемии предложение об освобождении или уменьшении размера налога на имущество для многодетных семей за 2019 год. Об этом сенатор сообщила в четверг ТАСС.
"Предлагается внести изменения в Налоговый кодекс РФ в части освобождения налогоплательщиков, имеющих трех и более несовершеннолетних детей, от уплаты налога на имущество физических лиц за 2019 год с соблюдением общих условий применения льгот по данному виду налога или увеличения размера дополнительного налогового вычета для данной категории налогоплательщиков применительно к указанному налоговому периоду", — говорится в тексте предложений сенатора, имеющемся в распоряжении ТАСС.
По словам Рукавишниковой, предложение подготовлено по итогам консультаций с органами власти и экспертным сообществом Ростовской области, которую она представляет в Совете Федерации. Сенатор пояснила, что сейчас согласно положениям Налогового кодекса, у многодетных семей существует вычет по имущественному налогу, но он не очень большой.
"Он выглядит как уменьшение кадастровой стоимости жилого помещения на величину кадастровой стоимости 5 кв. м общей площади квартиры (ее части или комнаты) и 7 кв. м общей площади жилого дома (его части) в расчете на каждого несовершеннолетнего ребенка. Однако в связи со сложной социально-экономической ситуацией, вызванной распространением новой коронавирусной инфекции, многие многодетные семьи столкнулись с серьезными финансовыми трудностями, что требует дополнительных мер поддержки", — считает Рукавишникова.
Она подчеркнула, что многодетные семьи сейчас относятся к одной из самых уязвимых категорий граждан. Парламентарий добавила, что эта мера предлагается как антикризисная. По ее словам, если не удастся полностью освободить многодетные семьи от налога, то необходимо хотя бы увеличить размеры льготной площади.
"Это чувствительный налог для многодетных семей, тем более, что и кадастровая стоимость поднялась. Речь идет об уплате имущественного налога за 2019 год, так как срок его уплаты приходится на нынешний кризисный год", — сказала первый зампред комитета по законодательству.
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Комментарии
Личный счет , Ирина Рукавишникова , Совет Федерации , Комитет Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству , ИТАР-ТАСС
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