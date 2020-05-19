Приятное изобилие: в Москве снизились цены на продукты

В Москве снизились цены на яйца, огурцы и помидоры. Об этом сообщили в Федеральной антимонопольной службе. «Вечерка» отправилась по магазинам, чтобы выяснить, так ли это, а заодно проверить стоимость других продуктов потребительской корзины.

Цена на яйца действительно упала. В «Мираторге» за десяток просят 69 рублей, тогда как накануне Пасхи они стоили 72 Понижение цен после 20 апреля ФАС объясняет спадом праздничного ажиотажа. В «Магнолии» десяток яиц обойдется вам в 68 рублей. Самая низкая цена — в «Перекрестке», от 55 рублей за десять штук.

А вот другие продукты, например овощи и колбасные изделия, держатся в цене. Кило огурцов стоит от 130 рублей, помидоров — от 139 рублей. Варено-копченая колбаса продается по цене от 529 рублей за килограмм. В «Пятерочке» впервые за долгое время появились лимоны. Когда начался на них ажиотаж, с полок желтый цитрус исчез. Зато сегодня есть — 299 рублей за кило. В «Перекрестке» они еще дешевле — 259 рублей.

— Пока мы не можем вкусить плоды местных огородников, цены на овощи не меняются, — говорит экономист Константин Ордов.

По его словам, Стоимость к новому урожаю мы столкнемся не только с сезонным фактором.

— Снижение цен может быть больше обычного: спрос на дорогую продукцию вряд ли восстановится, будет уклон к дешевым продуктам, — отмечает Ордов.

Поэтому есть опасения, что покупатель ввиду отсутствия средств сделает выбор в пользу некачественных товаров, ведь стоят они на порядок дешевле.

Кстати, подешевели продукты, которые считали панацеей от коронавируса. Лимоны стоят около 300 рублей за кило, тогда как месяц назад цена превышала 500 За кило имбиря просят 200 рубл ей вместо одной тысячи.

Куриное мясо становится доступнее

Цены на куриное мясо в столичных магазинах снизились. Сейчас они находятся на уровне мая 2019 года. По словам заместителя руководителя Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России Павла Заборщикова, такое наблюдение специалисты ведомства сделали в рамках ежедневного мониторинга цен на социально значимые продукты питания.

— Мы осуществляем контроль за мясом птицы, а именно — тушкой куриной, которая является основным ценовым индикатором этого рынка, — сообщил Заборщиков. — В течение прошлого года и до конца марта текущего года, несмотря на рост курса валют, стоимость мяса птицы неуклонно снижалась.

На это повлиял рост объемов производства свинины, которая считается взаимозаменяемым куриному мясу товаром как в процессе его производства, так и непосредственно потребления. В апреле падение цен резко остановилось, начался обратный процесс. Максимальных значений они достигли 23 апреля. Тогда средняя стоимость за кило мяса достигла 135 рублей.

— Однако уже к 12 мая цены сдались и снизились на целых восемь процентов, достигнув таким образом уровня прошлого года. Можно с уверенностью сказать, что сегодня ситуация на рынке мяса кур стабилизировалась, — отметил Заборщиков.

В свою очередь, исполняющая обязанности начальника управления контроля агропромышленного комплекса ФАС России Лариса Вовкивская отметила, что рынок куриного мяса в стране отличается высокой конкуренцией, что и повлияло на стабильную стоимость товара. Этим же вызвано и достаточно быстрое восстановление экономически обоснованных цен.

В ведомстве также отметили, что до 70 процентов себестоимости куриного мяса на рынке занимают затраты, так или иначе зависящие от курса доллара на мировом фондовом рынке. К ним относятся в том числе затраты на кормовые добавки, ветеринарные препараты, аминокислоты. Также на стоимость куриной тушки влияют затраты на пшеницу, инкубационные яйца, транспорт и амортизацию оборудования на производстве.