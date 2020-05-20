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Захарова рассказала, сколько россиян получили помощь за рубежом 

Российская Газета и ещё 1 1 час назад
Тысячи россиян за рубежом получили помощь
Фото: ТАСС
Около 18 тысяч граждан России, которые вынужденно оказались за границей, получили материальную помощь из федерального бюджета. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Это не кредиты, не ваучеры, не отложенные платежи, это живые деньги, которые идут переводами на карты этих людей", — подчеркнула Захарова в эфире "Соловьёв LIVE".
Она напомнила, что поддержка россиян обеспечена соответствующим распоряжением правительства.
Ранее министр иностранных дел Сергей Лавров сообщил, что, по данным МИД, за рубежом остается около 30 тысяч россиян, желающих вернуться в РФ.
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Личный счет , Мария Захарова , Сергей Лавров , МИД
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