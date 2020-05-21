Эксперт раскритиковал досрочный выход россиян на пенсию 

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По его словам, российским властям вместо выплаты большего количества пенсий, лучше заняться выплатой пособий по безработице.

Ранее, как сообщал «Рамблер», эксперты Министерства труда РФ предложили смягчить условия для досрочного выхода на пенсию россиян в качестве антикризисной меры.

Они отметили, что в 2020 году следует предоставить возможность мужчинам, достигшим 58,5 лет, и женщинам в возрасте 53,5 лет право уйти на заслуженный отдых. Таким образом, уверены специалисты, можно поддержать занятость в стране.