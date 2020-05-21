Эксперт раскритиковал досрочный выход россиян на пенсию 

Инициатива Минтруда расширить категорию людей, претендующих на досрочный выход на пенсию, в качестве борьбы с обвалом рынка труда, не имеет смысла, заявил в интервью изданию «Репортёр64» директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве РФ Алексей Зубец.
По его словам, российским властям вместо выплаты большего количества пенсий, лучше заняться выплатой пособий по безработице.
Ранее, как сообщал «Рамблер», эксперты Министерства труда РФ предложили смягчить условия для досрочного выхода на пенсию россиян в качестве антикризисной меры.
Они отметили, что в 2020 году следует предоставить возможность мужчинам, достигшим 58,5 лет, и женщинам в возрасте 53,5 лет право уйти на заслуженный отдых. Таким образом, уверены специалисты, можно поддержать занятость в стране.
«Как говорится, лучше уж пенсию платить, чем пособие. Но сегодня в России серьезной безработицы нет — до начала кризиса было 700 тысяч безработных, а сейчас, согласно последним озвученным президентом данным, 1,5 миллиона», — прокомментировал идею Минтруда Алексей Зубец.