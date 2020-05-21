Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
75.00
$
71.25
82.00
78.07
Прогноз
25.05 – 01.06
$
73.50
79.20
Индексы и котировки Brent
36.25
–0.47 Золото
1737.66
+0.11 РТС
1223.13
–0.01
Динамика валют
EUR / USD
21.05
1.0971
+0.0176
06.05
1.0795
18.05
10.05
26.04

Эксперт раскритиковал досрочный выход россиян на пенсию 

Павел Тиунов и ещё 5 51 минуту назад
Эксперт раскритиковал досрочный выход россиян на пенсию
Фото: ТАСС
Инициатива Минтруда расширить категорию людей, претендующих на досрочный выход на пенсию, в качестве борьбы с обвалом рынка труда, не имеет смысла, заявил в интервью изданию «Репортёр64» директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве РФ Алексей Зубец.
По его словам, российским властям вместо выплаты большего количества пенсий, лучше заняться выплатой пособий по безработице.
Ранее, как сообщал «Рамблер», эксперты Министерства труда РФ предложили смягчить условия для досрочного выхода на пенсию россиян в качестве антикризисной меры.
Они отметили, что в 2020 году следует предоставить возможность мужчинам, достигшим 58,5 лет, и женщинам в возрасте 53,5 лет право уйти на заслуженный отдых. Таким образом, уверены специалисты, можно поддержать занятость в стране.
«Как говорится, лучше уж пенсию платить, чем пособие. Но сегодня в России серьезной безработицы нет — до начала кризиса было 700 тысяч безработных, а сейчас, согласно последним озвученным президентом данным, 1,5 миллиона», — прокомментировал идею Минтруда Алексей Зубец.
Видео дня. Выплаты по накопительной части пенсии сократят
Комментарии 1
Личный счет , Алексей Зубец , Минтруд , Финансовый университет
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
ЦБ начал скупать доллары
ЦБ начал скупать доллары
Доллар продолжает падение
Доллар продолжает падение
«Появляются надежды»: рубль пошел в рост
«Появляются надежды»: рубль пошел в рост
Белоруссия начала поставки американской нефти
Белоруссия начала поставки американской нефти
Почему не повело «Северным потокам»
Почему не повело «Северным потокам»
Видео
В мире появится первый триллионер
00:58
В мире появится первый триллионер
Компании
Польша нанесла удар по «Северному потоку-2»
00:23
Польша нанесла удар по «Северному потоку-2»
Компании Экономика
Банки расстроили россиян после решения ЦБ
01:51
Банки расстроили россиян после решения ЦБ
Личный счет
Нефтяники стали продавать бензин в убыток
01:51
Нефтяники стали продавать бензин в убыток
Экономика Компании
Мигрантов предложили приравнять к россиянам
00:25
Мигрантов предложили приравнять к россиянам
Экономика Статьи
В Кремле рассказали о помогшей избежать хаоса сделке
00:43
В Кремле рассказали о помогшей избежать хаоса сделке
Рынки
«Это мало»
02:07
«Это мало»
Экономика Компании
Европа отказала «Северным потокам»
00:35
Европа отказала «Северным потокам»
Экономика Компании
«Пока не видно конца»: Медведев о кризисе
00:31
«Пока не видно конца»: Медведев о кризисе
Экономика
В США оценили ущерб от действий КНР по коронавирусу
00:50
В США оценили ущерб от действий КНР по коронавирусу
Экономика Компании
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение