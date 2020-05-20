Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
75.00
$
72.70
82.00
79.50
Прогноз
25.05 – 01.06
$
73.50
79.20
Индексы и котировки Brent
34.72
–0.03 Золото
1748.94
–0.00 РТС
1177.24
–0.14
Динамика валют
EUR / USD
20.05
1.0941
+0.0098
05.05
1.0843
17.05
08.05
24.04

Минтруд предложил смягчить условия для досрочного выхода на пенсию 

RT на русском и ещё 4 1 час назад
Россиянам могут смягчить условия для досрочной пенсии
Фото: Twitter
Министерство труда России предложило смягчить условия для досрочного выхода на пенсию в качестве меры по восстановлению экономики страны, пишет газета «Известия» со ссылкой на рабочую версию национального плана по поддержке доходов населения.
Согласно представленному предложению ведомства в рабочем плане Минэкономразвития по состоянию на 18 мая, предлагается до конца 2020 года позволить претендовать на досрочную пенсию россиянам, которым осталось не два, а три года до выхода на отдых.
Таким образом, женщины могли бы уйти на досрочную пенсию в возрасте 53,5 лет, а мужчины в 58,5 лет.
При этом в документе не уточняется необходимость обязательного трудового стажа в 20 лет для женщин и 25 для мужчин.
Ранее Агентство стратегических инициатив (АСИ) предложило поднять пенсии и зарплаты бюджетникам на 5—10% для повышения спроса на товары и услуги в условиях ситуации с коронавирусом.
Видео дня. Банки бьют тревогу: алименты могут взыскать за долги
RT на русском: последние новости
В России может сократиться размер ежемесячной накопительной пенсии В России может сократиться размер ежемесячной накопительной пенсии Иван Сурвилло на RT Иван Сурвилло на RT Экономист дал рекомендации по хранению сбережений во время пандемии Экономист дал рекомендации по хранению сбережений во время пандемии
Личный счет , Минтруд , Агентство стратегических инициатив , Минэкономразвития , газета "Известия"
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В США начали бороться за жизнь цыплят
В США начали бороться за жизнь цыплят
Назван тайный победитель от отрицательных цен на нефть
Назван тайный победитель от отрицательных цен на нефть
Нефть подорожала
Нефть подорожала
Кризис недопроизводства: что будет с ценами на АЗС
Кризис недопроизводства: что будет с ценами на АЗС
В США мясо стало продуктом для богатых из-за пандемии
В США мясо стало продуктом для богатых из-за пандемии
Видео
В мире появится первый триллионер
00:58
В мире появится первый триллионер
Компании
Польша нанесла удар по «Северному потоку-2»
00:23
Польша нанесла удар по «Северному потоку-2»
Компании Экономика
Банки расстроили россиян после решения ЦБ
01:51
Банки расстроили россиян после решения ЦБ
Личный счет
Нефтяники стали продавать бензин в убыток
01:51
Нефтяники стали продавать бензин в убыток
Экономика Компании
Мигрантов предложили приравнять к россиянам
00:25
Мигрантов предложили приравнять к россиянам
Экономика Статьи
В Кремле рассказали о помогшей избежать хаоса сделке
00:43
В Кремле рассказали о помогшей избежать хаоса сделке
Рынки
«Это мало»
02:07
«Это мало»
Экономика Компании
«Пока не видно конца»: Медведев о кризисе
00:31
«Пока не видно конца»: Медведев о кризисе
Экономика
Россия пригрозила Европе
00:35
Россия пригрозила Европе
Экономика Компании
Россию ждет новый раунд нефтяной войны
00:23
Россию ждет новый раунд нефтяной войны
Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение