Россиянам могут смягчить условия для досрочной пенсии

Министерство труда России предложило смягчить условия для досрочного выхода на пенсию в качестве меры по восстановлению экономики страны, пишет газета «Известия» со ссылкой на рабочую версию национального плана по поддержке доходов населения.

Согласно представленному предложению ведомства в рабочем плане Минэкономразвития по состоянию на 18 мая, предлагается до конца 2020 года позволить претендовать на досрочную пенсию россиянам, которым осталось не два, а три года до выхода на отдых.

Таким образом, женщины могли бы уйти на досрочную пенсию в возрасте 53,5 лет, а мужчины в 58,5 лет.

При этом в документе не уточняется необходимость обязательного трудового стажа в 20 лет для женщин и 25 для мужчин.