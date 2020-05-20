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Названы российские банки с самой дешевой ипотекой 

Lenta.ru 1 час назад
Названы российские банки с самой дешевой ипотекой
Фото: РИА Новости
По состоянию на середину мая 2020-го самую низкую ставку по ипотеке на покупку нового жилья в России предлагают Металлинвестбанк и Московский кредитный банк (МКБ), следует из материалов агентства недвижимости «Бон Тон», поступивших в редакцию «Ленты.ру».
«Коронавирус сделал невозможное — на рынке кредитования появились предложения с рекордно низкой ипотекой под 6,5 процента. Данные условия заработали в рамках государственного субсидирования, однако банки, соревнуясь за клиента, готовы предлагать ипотеку и с меньшим процентом», — отмечают аналитики.
Они назвали банки, предлагающие самые дешевые жилищные кредиты для обычных категорий заемщиков (без учета льготников). Первое место рейтинга разделили Металлинвестбанк и МКБ, где минимальная ставка составляет 5,9 процента. На втором оказались сразу три кредитора — Промсвязьбанк, «Зенит», «Возрождение», предлагающие покупателям первичного жилья займы под 6 процентов годовых.
На третьей позиции — Сбербанк с 6,1 процента, далее следуют Райффазенбанк (6,19 процента), АК «БАРС» (6,2 процента) и «Открытие» с 6,25 процента.
Ранее в мае сообщалось, что инициатива российского Центробанка по освобождению ипотечных заемщиков от оплаты страховок может спровоцировать рост ставок по кредитам на покупку жилья. О риске удорожания займов заявили в Ассоциации банков России (АБР).
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Личный счет , Компании , Недвижимость , Московский кредитный банк , Сбербанк России , Промсвязьбанк , Металлинвестбанк , Центральный банк России , Lenta.ru
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