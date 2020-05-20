Россиян могут освободить от налогов и ЖКУ 

Россиян следует освободить от уплаты налогов и жилищно-коммунальных услуг из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19. Такова, как сообщает News.ru, инициатива фракции КПРФ в Законодательном собрании Оренбургской области.

Некоторое время назад коммунисты внесли на рассмотрение оренбургского Заксобрания проект обращения к президенту России Владимиру Путину и премьер-министру России Михаилу Мишустину

В нем предлагается освободить россиян от уплаты налогов на период действия ограничительных мер, введенных из-за пандемии коронавирусной инфекции, и компенсировать им оплаченные жилищно-коммунальные услуги.

Также КПРФ предлагает обеспечить остро нуждающихся граждан, например, инвалидов, продуктами питания, антисептиками, защитными масками и другими товарами первой необходимости, а тем людям, которые потеряли работу или были отправлены в неоплачиваемый отпуск, назначить выплаты в размере прожиточного минимума.

Кроме того, коммунисты предлагают временно освободить от уплаты налогов и арендной платы бизнесменов, которые работают на территории государственной или муниципальной собственности.