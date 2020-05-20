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Россиян могут освободить от налогов и ЖКУ 

Артём Кульша 44 минуты назад
Россиян следует освободить от уплаты налогов и жилищно-коммунальных услуг из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19. Такова, как сообщает News.ru, инициатива фракции КПРФ в Законодательном собрании Оренбургской области.
Некоторое время назад коммунисты внесли на рассмотрение оренбургского Заксобрания проект обращения к президенту России Владимиру Путину и премьер-министру России Михаилу Мишустину.
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В нем предлагается освободить россиян от уплаты налогов на период действия ограничительных мер, введенных из-за пандемии коронавирусной инфекции, и компенсировать им оплаченные жилищно-коммунальные услуги.
Также КПРФ предлагает обеспечить остро нуждающихся граждан, например, инвалидов, продуктами питания, антисептиками, защитными масками и другими товарами первой необходимости, а тем людям, которые потеряли работу или были отправлены в неоплачиваемый отпуск, назначить выплаты в размере прожиточного минимума.
Кроме того, коммунисты предлагают временно освободить от уплаты налогов и арендной платы бизнесменов, которые работают на территории государственной или муниципальной собственности.
Комментарии 58
Личный счет , Видео , Михаил Мишустин , Владимир Путин , КПРФ
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