Досрочная пенсия в России может стать ближе

Правительство обсуждает возможность смягчения действующего пенсионного законодательства, пишут «Известия». По информации издания, россияне, которым осталось три года до пенсии, смогут уйти на нее досрочно уже в этом году вне зависимости от трудового стажа.

Кабмин рассматривает предложение Минэкономразвития (МЭР) об изменении правил досрочного выхода на пенсию, пишут «Известия». Эта мера может стать одним из элементов общенационального плана по нормализации деловой жизни в стране, подготовить который поручил премьер Михаил Мишустин . Финальная версия документа, по информации издания, должна быть представлена к 25 мая.

По действующему законодательству на досрочную пенсию могут претендовать граждане, потерявшие работу за два года до наступления пенсионного возраста. Дополнительные условия — наличие страхового стажа 20 лет для женщин и 25 для мужчин и подтверждение от службы занятости, что человек не может устроиться на работу.

Но в нынешних условиях МЭР считает целесообразным расширить это правило на тех, кому осталось не два, а три года до выхода на пенсию, независимо от наличия трудового стажа, сообщает издание со ссылкой на документ, актуальный на 18 мая.

«Известия» уточняют, что правки в документ вносятся ежедневно, поэтому считать его нынешнюю версию финальной пока не приходится. Но если она останется без изменений, в этом году на досрочную пенсию смогут выйти женщины в возрасте 53,5 лет и мужчины 58,5 лет.

Еще один пункт плана МЭР — повышение выплат по безработице до 4,5 тыс. рублей на три месяца, начиная с мая 2020 года, вместо нынешних 1,5 тыс. А индивидуальные предприниматели, вынужденные закрыть свой бизнес с 1 марта, в течение того же срока будут получать по МРОТ (12,1 тыс. рублей), если документ будет принят в текущем виде.

Аналитик «Фридом Финанс» Валерий Емельянов в комментарии «Известиям» обратил внимание на то, что основная часть предпенсионеров работает без официального оформления, поскольку работодатели не слишком заинтересованы в возрастных сотрудниках. Учитывая, что пособия по безработице выплачиваются напрямую из бюджета, а страховые пенсии — из взносов в Пенсионный фонд , вероятно, в правительстве захотели более равномерно распределить нагрузку на ПФР и бюджет, считает аналитик.

Эксперт добавил, что с получением пособия по безработице проблем возникнуть не должно, ведь зарегистрироваться в службе занятости можно вне зависимости от причины и даты увольнения. А вот подтвердить, что потеря работы связана с сокращениями на предприятии или его ликвидацией в связи с пандемией коронавируса, будет сложнее.

При этом аналитик уверен, что российский бюджет легко перенесет выплаты по «временной» пенсии, ведь их получат только те, кто работал официально, а это — чуть больше 1,5 млн человек. В течение полугода на выплаты данной категории уйдет не более 130 млрд рублей.

Еще один собеседник «Известий» — управляющий директор группы рейтингов органов власти агентства НКР Андрей Пискунов — считает, что принятие такой меры спровоцирует работодателей на активное увольнение предпенсионеров со своих предприятий. Тем самым они переложат ответственность за благосостояние этой категории работающих россиян на государство. Но, с другой стороны, предложение МЭР может снизить социальное напряжение среди тех, кто во время кризиса потерял работу.

С прошлого года в России реализуется пенсионная реформа, рассчитанная на срок до 2028 года. По ней возраст выхода на пенсию постепенно поднимется с 55 и 60 до 60 и 65 лет для мужчин и женщин соответственно. Средства, сэкономленные из-за сокращения числа россиян, вышедших на заслуженный отдых, должны пойти на увеличение выплат пенсионерам выше уровня инфляции.