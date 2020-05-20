Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
75.00
$
71.75
82.00
78.80
Прогноз
25.05 – 01.06
$
73.82
79.78
Индексы и котировки Brent
36.21
+0.44 Золото
1744.12
–0.33 РТС
1220.37
–0.06
Динамика валют
EUR / USD
20.05
1.0988
+0.0145
05.05
1.0843
17.05
08.05
24.04

СМИ узнали о возможном смягчении условий выхода на пенсию в России 

Газета.Ru 1 час назад
СМИ узнали о возможном смягчении выхода на пенсию в РФ
Фото: РИА Новости
В России могут смягчить условия для выхода на пенсию, сообщает газета "Известия" со ссылкой на федеральные источники.
По сведениям издания, такая мера обсуждается кабмином в качестве антикризисной. Она была предложена Минэкономразвития в рамках общенационального плана по восстановлению экономики страны.
Согласно рабочей версии плана, на заслуженный отдых смогут уйти до конца 2020 года граждане, которым до пенсии осталось 3 года. А именно женщины в возрасте 52,5 лет и мужчины 57,5 лет.
Авторы проекта считают, что смягчение условий выхода на пенсию поможет поддержать рынок занятости и труда, снизить социальную напряженность.
В этом же документе предлагается увеличить размер минимального пособия по безработице с 1,5 тыс. рублей до 4,5 тыс. рублей на три месяца, начиная с мая 2020 года.
Ранее появилась информация, что власти подготовили общенациональный план по восстановлению экономики страны после пандемии коронавируса, который планируют реализовать в три этапа до конца 2021 года.
Видео дня. Курс доллара мог вырасти до 110 рублей
Газета.Ru: последние новости
Греф заявил, что экономика начала восстанавливаться Греф заявил, что экономика начала восстанавливаться Ежемесячная накопительная пенсия россиян станет меньше Ежемесячная накопительная пенсия россиян станет меньше В Минтрансе рассказали о негативных последствиях дистанции в самолетах В Минтрансе рассказали о негативных последствиях дистанции в самолетах
Комментарии 3
Личный счет , Минэкономразвития , газета "Известия"
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
России предрекли многолетние проблемы
России предрекли многолетние проблемы
Российские активы арестовали за рубежом
Российские активы арестовали за рубежом
Utair объявила о запуске рейсов внутри страны
Utair объявила о запуске рейсов внутри страны
Сыну Солженицына доверили угольную компанию
Сыну Солженицына доверили угольную компанию
Нефть Urals подорожала до более $30 за баррель
Нефть Urals подорожала до более $30 за баррель
Видео
В мире появится первый триллионер
00:58
В мире появится первый триллионер
Компании
Польша нанесла удар по «Северному потоку-2»
00:23
Польша нанесла удар по «Северному потоку-2»
Компании Экономика
Банки расстроили россиян после решения ЦБ
01:51
Банки расстроили россиян после решения ЦБ
Личный счет
Нефтяники стали продавать бензин в убыток
01:51
Нефтяники стали продавать бензин в убыток
Экономика Компании
Мигрантов предложили приравнять к россиянам
00:25
Мигрантов предложили приравнять к россиянам
Экономика Статьи
В Кремле рассказали о помогшей избежать хаоса сделке
00:43
В Кремле рассказали о помогшей избежать хаоса сделке
Рынки
«Это мало»
02:07
«Это мало»
Экономика Компании
«Пока не видно конца»: Медведев о кризисе
00:31
«Пока не видно конца»: Медведев о кризисе
Экономика
В Польше сделали выбор между Россией и США
04:48
В Польше сделали выбор между Россией и США
Экономика Статьи
Россия пригрозила Европе
00:35
Россия пригрозила Европе
Экономика Компании
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение