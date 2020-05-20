СМИ узнали о возможном смягчении выхода на пенсию в РФ

В России могут смягчить условия для выхода на пенсию, сообщает газета "Известия" со ссылкой на федеральные источники.

По сведениям издания, такая мера обсуждается кабмином в качестве антикризисной. Она была предложена Минэкономразвития в рамках общенационального плана по восстановлению экономики страны.

Согласно рабочей версии плана, на заслуженный отдых смогут уйти до конца 2020 года граждане, которым до пенсии осталось 3 года. А именно женщины в возрасте 52,5 лет и мужчины 57,5 лет.

Авторы проекта считают, что смягчение условий выхода на пенсию поможет поддержать рынок занятости и труда, снизить социальную напряженность.

В этом же документе предлагается увеличить размер минимального пособия по безработице с 1,5 тыс. рублей до 4,5 тыс. рублей на три месяца, начиная с мая 2020 года.

Ранее появилась информация, что власти подготовили общенациональный план по восстановлению экономики страны после пандемии коронавируса, который планируют реализовать в три этапа до конца 2021 года.