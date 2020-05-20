Россиянам предложили приплачивать за работу из дома 

Как указал парламентарий, работающие из дома люди вынуждены покупать компьютеры, платить за интернет, нести дополнительные расходы на электроэнергию. В офисе все это предоставляется бесплатно, поэтому выплата компенсаций справедлива.

Соответствующую норму депутаты предлагают прописать в Трудовом кодексе. Законопроект, по словам Исаева, уже разрабатывается. Предполагается, что выплачивать компенсации будут работодатели. При этом зарплата сотрудников, трудящихся удаленно, должна сохранятся в полном объеме, подчеркнул парламентарий.

Ранее в мае депутаты «Единой России» указали на один из главных изъянов дистанционной занятости — ненормированность рабочего дня. Они предложили платить гражданам за сверхурочную работу.