Россияне стали чаще жаловаться на увольнения

Об этом свидетельствует статистика онлайн-обращений, пишут «Известия».

С 30 марта по 20 мая в трудовую инспекцию подали 20,2 тысячи жалоб. Это более чем в три раза больше, чем в те же даты 2019 года. Тогда в Роструд обратились 6,4 тысячи граждан.

Чаще всего работники жалуются на увольнения (28 процентов обращений). Еще 26 процентов обратившихся отметили нарушения в виде невыплаты расчета, задержки или удержания зарплаты, а также оклада ниже МРОТ. 22 процента жалоб связаны с введенными из-за эпидемии коронавируса ограничениями (больничные листы, отпуска, отстранения от работы, простои организаций, регистрации на бирже труда и другие).

Еще 13 процентов обратились с «прочими вопросами», насчет условий труда написали три процента работников. Жалобы по поводу ответственности работодателя подали два процента россиян, один процент взволнован приемом на работу, столько же обеспокоены рабочим временем.

В пресс-службе Роструда сообщили, что обращаться в ведомство можно в том числе через сайт онлайнинспекция.рф. Сейчас жалобы поступают на сайт или по телефону, однако до эпидемии большинство обращались по почте и лично.