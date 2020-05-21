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Россияне стали чаще жаловаться на увольнения и проблемы с зарплатами 

Lenta.ru и ещё 1 1 час назад
Россияне стали чаще жаловаться на увольнения
Фото: РИА Новости
Об этом свидетельствует статистика онлайн-обращений, пишут «Известия».
С 30 марта по 20 мая в трудовую инспекцию подали 20,2 тысячи жалоб. Это более чем в три раза больше, чем в те же даты 2019 года. Тогда в Роструд обратились 6,4 тысячи граждан.
Чаще всего работники жалуются на увольнения (28 процентов обращений). Еще 26 процентов обратившихся отметили нарушения в виде невыплаты расчета, задержки или удержания зарплаты, а также оклада ниже МРОТ. 22 процента жалоб связаны с введенными из-за эпидемии коронавируса ограничениями (больничные листы, отпуска, отстранения от работы, простои организаций, регистрации на бирже труда и другие).
Еще 13 процентов обратились с «прочими вопросами», насчет условий труда написали три процента работников. Жалобы по поводу ответственности работодателя подали два процента россиян, один процент взволнован приемом на работу, столько же обеспокоены рабочим временем.
В пресс-службе Роструда сообщили, что обращаться в ведомство можно в том числе через сайт онлайнинспекция.рф. Сейчас жалобы поступают на сайт или по телефону, однако до эпидемии большинство обращались по почте и лично.
Проректор Финансового университета при правительстве России Александр Сафонов заявил, что рост количества обращений отчасти связан с популяризацией формата онлайн-жалоб. Однако он добавил, что все же это следствие нарушений трудовых прав. По его словам, существуют проблемы с выплатой зарплат, а также с доплатами медикам. Некоторые компании переводят сотрудников в административные (неоплачиваемые) отпуска. Также Сафонов отметил, что некоторые люди недовольны режимом рабочего времени, что отразилось на статистике.
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Личный счет , Недвижимость , Александр Сафонов , Финансовый университет , Роструд , газета "Известия"
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