Госдума одобрила удвоение пособий на детей

Госдума приняла в третьем чтении комплексный законопроект правительства о неотложных мерах для борьбы с последствиями пандемии. Одна из поддержанных мер увеличивает вдвое пособие по уходу за первым ребенком.
Повысить размер пособия 11 мая предложил президент РФ Владимир Путин. По его словам, такую поддержку получают неработающие граждане, в том числе студенты. Как правило, это молодые родители, которые нуждаются в поддержке.
Поправка была внесена группой парламентариев от "Единой России" во главе с секретарем Генсовета партии, сенатором Андреем Турчаком.
Благодаря принятию законопроекта с 1 июня минимальный размер пособия вырастет с 3 тысяч 375 рублей до 6 тысяч 752 рублей.
"Такая сумма будет выплачиваться семье на каждого малыша в возрасте до полутора лет", — пояснил Вячеслав Володин.
Максимальный размер при этом вырастет с 6 тысяч рублей до 13 тысяч 504 рублей.
Еще одна поправка "единороссов" направлена на защиту единовременной выплаты на детей от 3 лет до 16 лет в 10 тысяч рублей от взысканий по исполнительным производствам.
"Будет неправильно, если деньги, которые президент предложил направить на прямую помощь семьям с детьми, в итоге окажутся у кредиторов, будут списаны за долги", — объяснил первый зампред фракции "ЕР" Андрей Исаев.