Госдума одобрила удвоение пособий на детей

Госдума приняла в третьем чтении комплексный законопроект правительства о неотложных мерах для борьбы с последствиями пандемии. Одна из поддержанных мер увеличивает вдвое пособие по уходу за первым ребенком.

Повысить размер пособия 11 мая предложил президент РФ Владимир Путин . По его словам, такую поддержку получают неработающие граждане, в том числе студенты. Как правило, это молодые родители, которые нуждаются в поддержке.

Благодаря принятию законопроекта с 1 июня минимальный размер пособия вырастет с 3 тысяч 375 рублей до 6 тысяч 752 рублей.

"Такая сумма будет выплачиваться семье на каждого малыша в возрасте до полутора лет", — пояснил Вячеслав Володин.

Максимальный размер при этом вырастет с 6 тысяч рублей до 13 тысяч 504 рублей.

Еще одна поправка "единороссов" направлена на защиту единовременной выплаты на детей от 3 лет до 16 лет в 10 тысяч рублей от взысканий по исполнительным производствам.