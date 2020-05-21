Свои предложения сенатор представил в общенациональный план действий по нормализации экономики, который должен быть готов к 1 июня.

Анатолий Артамонов пояснил, что сейчас наказание предусмотрено только для тех компаний, где сотрудникам платят «серую» зарплату в размере от 100 тысяч рублей и выше.

«Рамблер» писал, что в конце 2019 года в китайском городе Ухань началась вспышка нового коронавируса, вызывающего пневмонию. По подсчетам экспертов, реализация плана по спасению экономики России, «рухнувшей» из-за пандемии коронавируса, обойдется 2,6% ВВП или около 3,1 триллиона рублей.