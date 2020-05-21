Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
75.00
$
71.20
82.00
78.10
Прогноз
25.05 – 01.06
$
73.50
79.20
Индексы и котировки Brent
36.20
–0.14 Золото
1733.61
–0.03 РТС
1228.76
–0.16
Динамика валют
EUR / USD
21.05
1.0974
+0.0180
06.05
1.0795
18.05
10.05
26.04

В России предложили сажать в тюрьму за «серые зарплаты» 

Алиса Селезнёва 1 час назад
Глава бюджетного комитета Совета Федерации Анатолий Артамонов внес предложение об уголовной ответственности за «серую» зарплату, независимо от суммы выплат. Об этом сообщила пресс-служба верхней палаты парламента.
Свои предложения сенатор представил в общенациональный план действий по нормализации экономики, который должен быть готов к 1 июня.
Безработица или снижение зарплат? Что ждет россиян
Анатолий Артамонов пояснил, что сейчас наказание предусмотрено только для тех компаний, где сотрудникам платят «серую» зарплату в размере от 100 тысяч рублей и выше.
«Рамблер» писал, что в конце 2019 года в китайском городе Ухань началась вспышка нового коронавируса, вызывающего пневмонию. По подсчетам экспертов, реализация плана по спасению экономики России, «рухнувшей» из-за пандемии коронавируса, обойдется 2,6% ВВП или около 3,1 триллиона рублей.
Личный счет , Видео , Анатолий Артамонов , Совет Федерации
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россию ждет новая «война» с саудитами
Россию ждет новая «война» с саудитами
В Москве обвалились продажи вторичного жилья
В Москве обвалились продажи вторичного жилья
Путин предложил принять Стратегию ЕАЭС без пункта по газу
Путин предложил принять Стратегию ЕАЭС без пункта по газу
Путин ответил на претензии Белоруссии и Армении
Путин ответил на претензии Белоруссии и Армении
Совфед поддержал повышение возраста продажи алкоголя
Совфед поддержал повышение возраста продажи алкоголя
Видео
В мире появится первый триллионер
00:58
В мире появится первый триллионер
Компании
Польша нанесла удар по «Северному потоку-2»
00:23
Польша нанесла удар по «Северному потоку-2»
Компании Экономика
Банки расстроили россиян после решения ЦБ
01:51
Банки расстроили россиян после решения ЦБ
Личный счет
Нефтяники стали продавать бензин в убыток
01:51
Нефтяники стали продавать бензин в убыток
Экономика Компании
Мигрантов предложили приравнять к россиянам
00:25
Мигрантов предложили приравнять к россиянам
Экономика Статьи
В Кремле рассказали о помогшей избежать хаоса сделке
00:43
В Кремле рассказали о помогшей избежать хаоса сделке
Рынки
«Это мало»
02:07
«Это мало»
Экономика Компании
Европа отказала «Северным потокам»
00:35
Европа отказала «Северным потокам»
Экономика Компании
«Пока не видно конца»: Медведев о кризисе
00:31
«Пока не видно конца»: Медведев о кризисе
Экономика
В США оценили ущерб от действий КНР по коронавирусу
00:50
В США оценили ущерб от действий КНР по коронавирусу
Экономика Компании
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение