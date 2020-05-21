Сенатор разъяснил идею уголовного наказания за «серые» зарплаты 

Как сообщает РИА Новости, инициативы сенатор направил в общенациональный план действий по восстановлению экономики.

По словам Артамонова, в настоящее время это наказание предусмотрено только для тех предприятий, где работают сотрудники, которым выплачивается «серая» зарплата в размере 100 тысяч рублей и выше.

Сенатор отметил, что уголовное наказание за «серые» зарплаты должно касаться собственников и руководителей предприятий, предлагаются штрафы.

Ранее россияне рассказали о причинах отказа от предложений работодателей. Как сообщала «Газета.Ru» со ссылкой на сервис Superjob, согласно опросу, каждый третий респондент, получивший финальное предложение от компании, отказывается от него. 26% опрошенных мотивируют своё решение низкой заработной платой, 23% — нечестностью работодателя, 22% — неподходящими условиями труда.

По словам 13%, они отвечают отказом, поскольку прошли отбор на другую вакансию. Каждый десятый заявляет о слишком большом расстоянии между домом и работой.

Среди других причин — плохие отзывы, слишком широкий круг обязанностей, «серая» зарплата, антипатия к коллективу и интуитивное ощущение.