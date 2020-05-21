Россияне задолжали триллион по ЖКХ 

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Граждане России задолжали больше триллиона рублей за услуги жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ). Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.

По данным Министерства строительства и ЖКХ России (Минстрой), в марте 2020 года объем задолженности за жилищно-коммунальные услуги составлял 1,03 триллиона рублей. 810 миллиардов рублей задолжали население, товарищества собственников жилья (ТСЖ) и управляющие компании, 60 миллиардов рублей — бюджетные организации, остальное — прочие потребители.

В ведомстве отмечают, что объем задолженности за услуги ЖКХ годами не снижается существенно. Это в министерстве назвали причиной актуальности проблемы недофинансирования сферы ЖКХ в России.