Россияне задолжали триллион по ЖКХ 

Граждане России задолжали больше триллиона рублей за услуги жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ). Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.
По данным Министерства строительства и ЖКХ России (Минстрой), в марте 2020 года объем задолженности за жилищно-коммунальные услуги составлял 1,03 триллиона рублей. 810 миллиардов рублей задолжали население, товарищества собственников жилья (ТСЖ) и управляющие компании, 60 миллиардов рублей — бюджетные организации, остальное — прочие потребители.
В ведомстве отмечают, что объем задолженности за услуги ЖКХ годами не снижается существенно. Это в министерстве назвали причиной актуальности проблемы недофинансирования сферы ЖКХ в России.
Вчера, как сообщал «Рамблер», стало известно, что фракция КПРФ внесла на рассмотрение Законодательного собрания Оренбургской области проект обращения к президенту России Владимиру Путину и премьер-министру России Михаилу Мишустину, в котором предлагается компенсировать россиянам стоимость жилищно-коммунальных услуг, оплаченных ими за время действия ограничительных мер, введенных из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.