Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
75.00
$
71.25
82.00
78.14
Прогноз
25.05 – 01.06
$
76.05
82.38
Индексы и котировки Brent
36.45
+0.03 Золото
1734.50
+0.06 РТС
1213.94
–0.26
Динамика валют
EUR / USD
21.05
1.0996
+0.0202
06.05
1.0795
18.05
10.05
26.04

В России резко выросло число неплатежей по ипотеке 

Lenta.ru 2 часа назад
Россияне отказываются оплачивать ипотеку
Фото: РИА Новости
С начала 2020-го в России резко увеличилось количество проблемных ипотечных кредитов под залог новых квартир. В целом по стране заемщики, ранее оформившие ипотеку на строящееся жилье, прекратили оплачивать каждый 252 кредит, тогда как на начало года не обслуживался каждый 262 кредит. Об этом говорится в материалах, предоставленных «Ленте.ру» коллекторским агентством «Долговой Консультант».
«Мы говорим о кредитах, платежи в погашение которых банки перестали получать более 90 дней назад, таким образом, речь идет о финансовых проблемах, с которыми заемщики столкнулись не позднее декабря прошлого года, — уточняется в исследовании. — Ситуация в экономике, вынужденные каникулы и ограничительные меры на бизнес, стартовавшие в марте 2020 года, на наш взгляд, к июлю-августу покажут еще более драматичные темпы отказа заемщиков оплачивать ипотеку».
По данным аналитиков, за первый квартал 2020-го объем просроченной задолженности по ипотеке на рынке строящегося жилья вырос на 7 процентов против 13-процентного показателя за весь 2019 год. К 1 апреля объем «плохих» долгов превысил 6,2 миллиарда рублей.
Эксперты предполагают, что новая государственная программа ипотеки под 6,5 процента годовых может снизить долю просроченной задолженности из-за прироста объемов кредитования. Она «отсрочит возможный кризис неплатежей в ипотеке строящегося жилья, на пороге которого мы уже стоим и даже приоткрыли в него дверь», указывают в «Долговом Консультанте».
Ранее в мае стало известно, что в первом квартале 2020-го около 8 тысяч россиян, ранее оформивших ипотечные кредиты, обратились в банки с просьбой о предоставлении ипотечных каникул. Всего за время действия закона о таких каникулах (он вступил в силу летом 2019-го) об отсрочке выплат или снижении платежей кредиторов попросили 24 тысячи ипотечных заемщиков.
Видео дня. Выплаты по накопительной части пенсии сократят
Последние новости
Путин объявил дату начала ЕГЭ Путин объявил дату начала ЕГЭ Российские врачи оценили рост раковых заболеваний Российские врачи оценили рост раковых заболеваний Раскрыт образ жизни россиян после пандемии Раскрыт образ жизни россиян после пандемии
Комментарии 2
Личный счет , Недвижимость , Lenta.ru
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
На Украине оценили возможность объявления дефолта
На Украине оценили возможность объявления дефолта
Срок в конверте: за «серые зарплаты» могут начать сажать
Срок в конверте: за «серые зарплаты» могут начать сажать
Россияне задолжали триллион по ЖКХ
Россияне задолжали триллион по ЖКХ
Экономика Европы оттолкнулась от дна
Экономика Европы оттолкнулась от дна
Россию ждет новая «война» с саудитами
Россию ждет новая «война» с саудитами
Видео
В мире появится первый триллионер
00:58
В мире появится первый триллионер
Компании
Польша нанесла удар по «Северному потоку-2»
00:23
Польша нанесла удар по «Северному потоку-2»
Компании Экономика
Банки расстроили россиян после решения ЦБ
01:51
Банки расстроили россиян после решения ЦБ
Личный счет
Нефтяники стали продавать бензин в убыток
01:51
Нефтяники стали продавать бензин в убыток
Экономика Компании
Мигрантов предложили приравнять к россиянам
00:25
Мигрантов предложили приравнять к россиянам
Экономика Статьи
В Кремле рассказали о помогшей избежать хаоса сделке
00:43
В Кремле рассказали о помогшей избежать хаоса сделке
Рынки
«Это мало»
02:07
«Это мало»
Экономика Компании
Европа отказала «Северным потокам»
00:35
Европа отказала «Северным потокам»
Экономика Компании
«Пока не видно конца»: Медведев о кризисе
00:31
«Пока не видно конца»: Медведев о кризисе
Экономика
В США оценили ущерб от действий КНР по коронавирусу
00:50
В США оценили ущерб от действий КНР по коронавирусу
Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение