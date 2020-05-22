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МЭР ожидает снижения реальных располагаемых доходов населения 

Rambler News Service 1 час назад
МЭР сообщило, на сколько упадут доходы россиян
Фото: РИА Новости
Реальные располагаемые доходы населения России в текущем году сократятся на 3,8%, следует из обновленного прогноза Минэкономразвития на 2020-2023 годы, который имеется в распоряжении RNS.
При этом с 2021 года ожидается рост реальных располагаемых доходов. Согласно прогнозу, в 2021 году они вырастут на 2,8%, в 2022 — на 2% и в 2023 на 2,6%.
Уровень безработицы, согласно прогнозу, по сравнению с 2019 годом вырастет на 1,1% — до 5,7% в текущем году. Далее ожидается постепенное снижение показателя — до 5,4% в 2021 году, 4,9% в 2022 и 4,7% в 2023 году.
Таким образом, как следует из данных МЭР, численность занятого населения снизится с 71,9 млн человек в 2019 году до 71,1 млн человек в 2020 году. В 2021 году показатель вырастет до 71,7 млн человек, а в 2022-2023 до 72,3 и 72,9 млн человек соответственно.
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