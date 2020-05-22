МФО нашли способ заставить россиян платить больше

Микрофинансовые организации (МФО) нашли способ увеличивать полную стоимость кредитов для заемщиков, несмотря на ограничения ЦБ , пишет «Коммерсант». Заемщику предлагают под видом займа на покупку товаров заем наличными, проценты по которому могут быть в разы больше. По сути, продукт представляет собой POS-заем, поскольку получить по нему деньги наличными нельзя, только товар, но в договоре упоминание об этом отсутствует. Оформлен он как заем наличными, которые клиент автоматически перечисляет торговой точке за товар. Об этом рассказали клиенты, оформившие займы на покупку телефонов в компании «АзияКредит» (в реестре ЦБ МФК МКЦ). С 1 июля 2014 года ПСК не может превышать предельный размер, установленный ЦБ. По POS-займам — 41,3% годовых, а по займам наличными — 365%.

Директор «АзияКредит» Музаффар Атамирзаев заявил, что новый продукт компания не позиционирует как POS-заем. Ставки по таким займам 0,5% в день, или 180,5% годовых, сумма до 15 тыс. рублей, срок — 3 месяца. При этом в чеке на получаемый клиентом товар значится, что источник оплаты — последующая оплата (кредит), то есть заем непосредственно связан с покупкой.

В ЦБ сообщили, что регулятор уделяет особое внимание вопросам, связанным с продажей финансовыми организациями продуктов, в соответствии с установленными законами ограничениями надлежащих информированию потребителей об условиях данных продуктов и услуг для недопущения мисселинга и введения граждан в заблуждение. Регулятор обращает внимание потребителей, что перед подписанием договора необходимо внимательно с ним ознакомиться. Оспорить подобный договор крайне проблематично, отмечают юристы. В целом действия МФО в этом случае сложно назвать незаконными, скорее они просто грамотно «упаковали» свой продукт, и главное оружие клиента — это внимательность, поясняют они. Но такие действия можно также рассматривать и как нарушение закона «О защите прав потребителей», так как, по сути, это введение покупателя в заблуждение. Это не прямое нарушение законодательства, но определенно злоупотребление, поясняют юристы.