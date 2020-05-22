МФО нашли способ заставить россиян платить больше

Микрофинансовые организации (МФО) нашли способ увеличивать полную стоимость кредитов для заемщиков, несмотря на ограничения ЦБ, пишет «Коммерсант». Заемщику предлагают под видом займа на покупку товаров заем наличными, проценты по которому могут быть в разы больше. По сути, продукт представляет собой POS-заем, поскольку получить по нему деньги наличными нельзя, только товар, но в договоре упоминание об этом отсутствует. Оформлен он как заем наличными, которые клиент автоматически перечисляет торговой точке за товар. Об этом рассказали клиенты, оформившие займы на покупку телефонов в компании «АзияКредит» (в реестре ЦБ МФК МКЦ). С 1 июля 2014 года ПСК не может превышать предельный размер, установленный ЦБ. По POS-займам — 41,3% годовых, а по займам наличными — 365%.
Директор «АзияКредит» Музаффар Атамирзаев заявил, что новый продукт компания не позиционирует как POS-заем. Ставки по таким займам 0,5% в день, или 180,5% годовых, сумма до 15 тыс. рублей, срок — 3 месяца. При этом в чеке на получаемый клиентом товар значится, что источник оплаты — последующая оплата (кредит), то есть заем непосредственно связан с покупкой.
В ЦБ сообщили, что регулятор уделяет особое внимание вопросам, связанным с продажей финансовыми организациями продуктов, в соответствии с установленными законами ограничениями надлежащих информированию потребителей об условиях данных продуктов и услуг для недопущения мисселинга и введения граждан в заблуждение. Регулятор обращает внимание потребителей, что перед подписанием договора необходимо внимательно с ним ознакомиться. Оспорить подобный договор крайне проблематично, отмечают юристы. В целом действия МФО в этом случае сложно назвать незаконными, скорее они просто грамотно «упаковали» свой продукт, и главное оружие клиента — это внимательность, поясняют они. Но такие действия можно также рассматривать и как нарушение закона «О защите прав потребителей», так как, по сути, это введение покупателя в заблуждение. Это не прямое нарушение законодательства, но определенно злоупотребление, поясняют юристы.