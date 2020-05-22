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Максимальная ставка по вкладам в банках во II декаде мая упала до 5,4% 

Прайм и ещё 3 26 минут назад
Максимальная ставка по вкладам в топ-10 банках упала
Фото: ТАСС
Средняя максимальная ставка по вкладам десяти банков РФ, привлекающих наибольший объем депозитов физлиц в рублях, по итогам второй декады мая упала до 5,4% с 5,51% в первой декаде, следует из материалов Банка России.
Рассчитываемая Центробанком средняя максимальная процентная ставка по вкладам служит ориентиром для российского рынка вкладов. Банк России рекомендует банкам привлекать средства населения не дороже, чем значение этой ставки плюс 2 процентных пункта.
В список банков, по которым проводится мониторинг, входят Сбербанк, Совкомбанк, ВТБ, Райффайзенбанк, Газпромбанк, МКБ, Альфа-банк, банк "ФК Открытие", Промсвязьбанк и Россельхозбанк.
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